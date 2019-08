En MuyComputer intentamos no entrar mucho en temas políticos, pero el conflicto de origen comercial que mantienen China y Estados Unidos ha terminado mezclando la actualidad tecnológica y política.

Los que sigan la actualidad política sabrán que el conflicto comercial con Estados Unidos no es el único frente con el que lidia el Gobierno de China, sino que además tiene otro de cariz político en Hong Kong, la antigua colonia británica en la que hay una gran cantidad de opositores derivados del antiguo régimen colonial, el cual era democrático. Siendo más concretos, muchos hongkoneses se manifiestan contra una ley extradición que los opositores han visto como una intromisión en el autogobierno de la región.

Según se han hecho eco en The Next Web, Twitter ha sido pillada desplegando publicidad pagada por medios afines al Gobierno de China contra los manifestantes de Hong Kong. En los anuncios se han podido ver mensajes como que la creciente violencia en el territorio “ha tenido un alto coste en el orden social”, acompañados de declaraciones de presuntos ciudadanos de Hong Kong diciendo que China es su patria.

Every day I go out and see stuff with my own eyes, and then I go to report it on Twitter and see promoted tweets saying the opposite of what I saw. Twitter is taking money from Chinese propaganda outfits and running these promoted tweets against the top Hong Kong protest hashtags pic.twitter.com/6Wb0Km6GOb

— Pinboard (@Pinboard) 17 de agosto de 2019