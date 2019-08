Los menores de 16 años ya no podrán utilizar Whatsapp

Con una gran parte de sus usuarios pendientes de la llegada de las próximas actualizaciones de WhatsApp que traerán consigo el ansiado modo oscuro para Android o el bloqueo de los chats mediante huella dactilar, la aplicación de Facebook acaba de anunciar que la versión 2.19.221 contará con una nueva funcionalidad que podría bloquear el uso de la misma para gran parte de los usuarios.

Concretamente se trata de un nuevo filtro de edad con el que se bloqueará el acceso a todos los jóvenes menores de 16 años de nuestro país, independientemente de si ya contaban con una cuenta existente o si ya poseían una.

Aunque por el momento todavía no se ha especificado cómo se realizará este registro, se presupone que la aplicación nos pedirá añadir nuestros datos personales para comprobar nuestra edad, aunque en el caso de las cuentas asociadas con Facebook, quizás se realice una comprobación automática.

Además de en nuestro país, este filtro de edad se aplicará también al resto de países pertenecientes a la Unión Europea, aunque la aplicación ya ha anunciado que el resto de países del mundo contará con otras restricciones según la legislación del país de origen.

Si bien el límite mínimo queda establecido para los mayores de 13 años, incluyendo esta edad dentro del rango, todavía se podrían ver restricciones que cubran su uso hasta la edad adulta, pasando así hasta los 18 o 21 años en algunas regiones.

No obstante, desde WhatsApp han querido recalcar que no se trata de una herramienta perfecta. Y es que el primer y más critico de sus pasos, pasa por que los propios menores no creen una cuenta en la aplicación mintiendo sobre su edad.

Así pues, es recomendable que los padres que quieran hacer uso de esta limitación creen una cuenta y especifiquen la edad de sus hijos, ya que esta limitación permanecerá activa en el número de teléfono asignado.