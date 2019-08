Novedades VOD 34/19: ‘Beforeigners ‘, los visitantes de HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y a una semana para que se acabe agosto y el verano pase a un segundo plano antes de despedirse, seguimos en calma chicha en lo que a grandes lanzamientos se refiere. Pero de todo hay un poco.

HBO

Empezamos hoy con HBO, que suyo es el estreno más en nuestra línea, aunque no se trate realmente de una producción original, sino de una exclusividad. Por lo demás, nuevos capítulos y un puñadito de pelis.

Beforeigners

Beforeigners (Los visitantes) es una serie de producción noruega que le da una nueva vuelta de tuerca el resobado recurso de los aparecidos fuera de lugar: sin ton ni son, del mar comienzan a salir personas de épocas pasadas… ¡Nada que ver con la francesa Los visitantes! Aquí el prota es un detective de homicidios; la prota, su nueva compañera, una vikinga del siglo XII (siglo arriba, siglo abajo) de las de te rebanan como le cuentes un chiste que no entienda. Y tienen un asesinato por resolver.

The Righteous Gemstones

The Righteous Gemstones sí es una nueva producción original de HBO, una serie que al estilo de otras grandes historias de la cadena, hace humor del material que sea. En este caso, Los Gemstones son una familia de telepredicadores con mucho dinero y éxito y, como no podía ser de otra manera, con mucho que esconder cuando las cámaras no están encendidas. Como patriarca, el inmenso John Goodman.

Más contenidos exclusivos:

Ligera como una pluma (T2), serie original de Hulu con jovenzuelos, ritos mal llevados y un poco de terror.

Nuevos capítulos:

A Black Lady Sketch Show (T1)

Claws (T3)

Grand Hotel (T1)

Our Boys (T1)

Pico De Neblina (T1)

Pose (T2)

Preacher (T4)

Snowfall (T1)

Succession (T2)

Entra en catálogo:

A.I. Inteligencia Artificial

Django desencadenado

El discurso del Rey

La invención de Hugo

Ligera como una pluma (T2)

Los amos de la noticia

Revolutionary Road

Netflix

Netflix se resiente un tanto, aunque tampoco vamos a pedirle que lance cada semana una nueva temporada de Mindhunter. Lo más destacable es la entrada en el catálogo de Los archivos del Pentágono y, quizás…

Por trece razones

Por trece razones es sin duda el lanzamiento más sonado de la semana. Tras el impacto que tuvo su primera temporada, la segunda cerró la historia en torno al suicidio de la joven Hannah Baker. La tercera llega ahora, por no perder la comba, con un nuevo suicidio sobre el que deambular. No la destacamos por seguirle la corriente a Netflix, que hace poco censuró algunas escenas para no perturbar a ningún adolescente desnortado, nicho objetivo de la serie. Al tiempo, se estrena también una nueva entrega del programa especial 13 Reasons Why: Beyond the Reasons.

Hyperdrive

Producido por Charlize Theron, Hyperdrive es un nuevo programa de carreras con coches tuneados y circuitos de locura. Todo por el espectáculo.

Más contenidos exclusivos:

American Factory , documental sobre el rescate de un fábrica estadounidense por una firma china y el choque cultural que le sigue.

, documental sobre el rescate de un fábrica estadounidense por una firma china y el choque cultural que le sigue. Hero Mask (T2), continuación de este anime de ciencia ficción que Netflix estrenó el pasado diciembre.

(T2), continuación de este anime de ciencia ficción que Netflix estrenó el pasado diciembre. Love Alarm (T1), serie romántica juvenil surcoreana.

(T1), serie romántica juvenil surcoreana. Rust Valley Restorers (T1), y más coches, ahora en el típico programa de restauración.

(T1), y más coches, ahora en el típico programa de restauración. Simon Amstell: Set Free , monólogo de humor.

, monólogo de humor. The Arbitration, drama nigeriano de 2016 que Netflix se ha agenciado para sí.

Nuevos capítulos:

Designated Survivor: 60 Days (T1)

Patriota no deseado con Hasan Minhaj (T4)

Entra en catálogo:

Coco

Los archivos del Pentágono

The Girl Allergic to Wi-Fi

Mayday Life

Wonder Women y el profesor Marston

Yo-Kai Watch (T1)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video no se resiente, sino que se asienta sobre un catálogo cada vez más surtido, digno de cualquier gran videoclub de la década pasada o, tal vez, la anterior. Así que para esta semana varios monólogos de humor al estilo de la competencia y una serie original llegada de México.

El juego de las llaves

El juego de las llaves gira alrededor de un grupo de amigos y un estúpido juego que pone a prueba los límites de la pareja. Pretende ser una comedia, pero nunca podré asegurártelo.

Más contenidos exclusivos:

Chris Ramsey , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Flo & Joan , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Jim Gaffigan , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Paul Chowdhry, monólogo de humor.

Entra en catálogo: