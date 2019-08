A tres meses de su estreno (y alguno más para España), Disney continúa levantando expectación para su servicio de streaming Disney+ con la reciente celebración del D23 Expo, un evento propio en el que han presentado nuevos detalles sobre los próximos estrenos que llegarán en exclusiva a plataforma.

Comenzando por el universo Marvel, aunque sin la presencia de tráilers, la compañía aprovechó para presentar los carteles de las dos primeras series originales que llegarán durante el próximo año, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, así como la primera película de Black Widow fuera del MCU.

Si bien el cartel de los compañeros del Capitán América nos dice poco, en la imagen completa de Wandivison podemos ver una sombra de los héroes en la pared en la que se pueden apreciar las siluetas del tocado de Scarlet Witch de los cómics, y un pequeño punto donde se situaría la piedra mental de Visión.

Sin embargo, el cartel de Black Widow nos adelanta algo más, con las primeras imágenes del resto elenco que conformará la película con Florence Pugh (Yelena Belova, la hermana de Natasha), Rachel Weisz (Melina, la villana Iron Maiden) y el enmascarado David Harbour (el nuevo héroe Red Guardian).

También se presentaron algunos nuevo nombres y series que llegarán próximamente, como Ms.Marvel, She-Hulk o Moon Knight, aunque por el momento no hay demasiados detalles sobre las mismas.

Siguiendo así con las grandes franquicias pasamos a Star Wars, que además de haber estrenado el primer tráiler oficial de su serie The Mandalorian, también ha adelantado el primer póster oficial de Star Wars: El ascenso de Skywalker, así como un nuevo tráiler en el que se repasan algunos de los hitos y escenas del resto de la saga, culminando con un pequeño adelanto de la nueva entrega, y una impactante escena final con un nuevo sable doble.



Check out the new poster for Star Wars: #TheRiseOfSkywalker that debuted at #D23Expo. See the film in theaters December 20. pic.twitter.com/FUSZaGQZE6

— Star Wars (@starwars) 24 de agosto de 2019