Disney publica el trailer oficial de The Mandalorian

Disney ha publicado hace poco el trailer oficial de The Mandalorian (El Mandaloriano traducido literalmente al castellano), una serie basada en el universo de Star Wars para Disney+, la plataforma de contenidos vía streaming de la compañía creadora de Mickey Mouse.

Lejos de ser una serie de relleno, parece que Disney quiere convertir a The Mandalorian en un producto muy serio, ya que ha destinado un presupuesto de unos 100 millones de dólares para producir los 10 primeros episodios. Contará con Jon Favreau como productor ejecutivo y el papel protagonista será interpretado por el actor chileno Pedro Pascal, quien ya ha participado en series de gran presupuesto como Juego de Tronos (HBO) y Narcos (Netflix).

Según se puede ver en el trailer, parece que The Mandalorian no será una serie de corte familiar como lo han sido tradicionalmente las películas de la saga Star Wars, sino que aparentemente tendrá una orientación más adulta y oscura, posiblemente en un intento de ofrecer una visión más realista de la cultura de los mandalorianos, la cual tiene un origen guerrero. Por otro lado, no sería la primera vez que se ofrece una visión más adulta y oscura del universo de Star Wars, ya que en el antiguo universo expandido, que ahora no es canon, se crearon contenidos que siguieron esa línea, como la serie de cómics protagonizada por Cade Skywalker.

The Mandalorian se estrenaría en Estados Unidos junto a Disney+ el 12 de noviembre, por lo que esta serie se conviertería en la punta de lanza de la plataforma. Sin embargo, en España tendremos que esperar unos meses para verla de forma legal debido a que Disney+ no llegará a nuestro país hasta 2020.

Si bien Disney+ tiene un enorme potencial gracias a la gran cantidad de propiedad intelectual que posee la compañía que lo impulsa, vivir solo de catálogo del pasado podría restarle atractivo, así que Disney está produciendo contenidos que solo estarán disponibles en su futura plataforma de contenidos vía streaming para darle más valor frente a la competencia.