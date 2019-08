Juega a clásicos de Capcom de los años 80 y 90 con Capcom Home Arcade

Koch Media ha presentado el Capcom Home Arcade, una recreativa para el hogar (por lo que no necesita de monedas) lista para usar que incluye de forma preinstalada algunos de los títulos más icónicos de Capcom que llegaron a recrativas, entre los que se encuentran, como no, Street Fighter II (o al menos algunas de sus variantes).

Por lo que se puede ver en la imagen de portada, el dispositivo tiene la forma del icono del Capcom, otorgándole un aspecto bastante original, si bien los botones de los dos controles empotrados terminan siendo algo difíciles de ver. También cabe destacar la utilización de dos grandes joystick estilo recreativa de la marca Sanwa para ofrecer la experiencia más fiel posible. Aunque este formato de entrada no suele ser muy común en los hogares debido a que no se ha prodigado mucho en las consolas, a día de hoy sigue siendo lo mejor para algunos géneros, sobre todo la lucha. Cada joystick está acompañado de ocho botones de gran precisión para poder realizar todas las acciones soportadas por los juegos de la manera más certera posible.

Sobre el funcionamiento del Capcom Home Arcade, resulta out of the box, por lo que es enchufar y empezar a jugar a algunos de los títulos más emblemáticos de la compañía japonesa de finales de los años 80 y los 90 del siglo pasado. Aparte de los controles, el dispositivo cuenta con un micro USB para la energía, una salida mediante HDMI e incluye conexión a red mediante Wi-Fi. Sus dimensiones son de 74 centímetros de ancho, 11 centímetros de alto (contando los joystick) y 22 centímetros de fondo. Debido a sus grandes dimensiones y a que no es flexible, será necesario recurrir a alguna mesa o superficie plana que permita jugar con una postura correcta.

En lo que respecta a los juegos incluidos en el Capcom Home Arcade, nos encontramos los siguientes:

1944: The Loop Master

Alien™ vs Predator™

Armored Warriors™

Capcom Sports Club™

Captain Commando™

Cyberbots™: Fullmetal Madness

Darkstalkers™: The Night Warriors

Eco Fighters™

Final Fight™

Ghouls ‘n Ghosts™

Giga Wing™

Street Fighter™ II Turbo: Hyper Fighting

Mega Man: The Power Battle™

Progear™

Strider™

Super Puzzle Fighter II Turbo™

Os dejamos con una imagen de los títulos incluidos y de presentación del dispositivos que nos ocupa en esta entrada.