Microsoft ha publicado una Release Preview de Windows 10 1909 (Windows 10 19H2). Una compilación para el «anillo rápido» del canal de prueba Insider, que destaca por ser la primera entrega que recupera el concepto de los «Service Packs».

Microsoft aclara que no se trata de la versión final RTM de la nueva versión de Windows 10 que esperamos en versión estable en septiembre para los Insiders y en octubre para todos los usuarios. Tampoco incluye las nuevas características de la versión que se está probando en paralelo en una rama de desarrollo distinta en el «anillo lento» del canal Insider.

Esta Release Preview de Windows 10 1909 tiene otro objetivo, según Microsoft, «probar el enfoque acelerado que pretendemos utilizar para implementar 19H2 a los clientes con Windows Insiders utilizando el anillo Release Preview». En cristiano: consolidar la mejora de la distribución de las actualizaciones de Windows 10 que hemos visto en la última versión May 2019 Update, realizando los cambios obligados tras el desastre de las versiones de 2018.

La idea es conocida y se resume en este titular: Microsoft resucita los «Service Packs» para Windows 10 1909. Un concepto empleado años atrás, en Windows 7 y anteriores, que rompe la estrategia de desarrollo para Windows 10 y de dos actualizaciones mayores anuales se pasará a una sola, con el refuerzo de un «pack de servicio» adicional para mejorar su rendimiento y estabilidad, pero sin añadir nuevas características. Esto al menos para 2019, ya que Microsoft ha dejado abierta la posibilidad de retomar el modelo inicial.

En nuestra opinión, Microsoft acierta de pleno, El usuario necesita estabilidad, calidad y optimización del software por encima de nuevas características. Y no digamos nada del mercado empresarial, alarmado ante los múltiples fallos (algunos críticos) de anteriores entregas. Los cambios realizados van en el buen camino. El aumento de personal para las pruebas, incluyendo OEMs y probadores externos, las mejoras establecidas en el canal Insider y las propias de la distribución de las actualizaciones deben dar sus frutos.

La Release Preview de Windows 10 1909 ya está disponible para un subconjunto de Insiders. Microsoft ha habilitado la experiencia de «buscador» y los probadores de Windows pueden acceder a la herramienta de Configuración> Actualización y seguridad> Actualización de Windows para comprobar si tienen acceso a la versión. El grupo seleccionado verá que hay una actualización Windows 10 1909 disponible. Tras la descarga e instalación estarán en la Build 18363.327.

Recuerda que no es la versión final que esperamos en septiembre para el canal Insider. Tampoco conocemos las características definitivas que se incorporarán y las que se retrasarán a Windows 10 20H1, ésta sí versión mayor con bastantes novedades. Si no formas parte del canal Insider, te interesa todo esto poco o nada y lo que no quieres es «sorpresas» desagradables con las nuevas versiones, recuerda que puedes aplazar las actualizaciones de Windows 10 y limitar los potenciales errores del lanzamiento.