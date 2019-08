Nuestros lectores hablan: ¿Cómo aplicas la pasta térmica al procesador?

La pasta térmica es uno de los elementos más básicos y más baratos de cualquier PC, pero también es uno de los más importantes. De ella depende la velocidad con la que se transfiere el calor desde el IHS (difusor térmico) del procesador al radiador del sistema de refrigeración que estemos utilizando.

En efecto, esto quiere decir que podemos tener un problema con las temperaturas del procesador derivado de la pasta térmica, ya que se trata de un elemento que debemos utilizar correctamente y que tiene diferentes propiedades en función de su calidad, y también una vida útil determinada.

Por ejemplo, una pasta térmica de baja calidad perderá antes sus propiedades y ofrecerá una conductividad menor. Puede parecer exagerado, pero podemos llegar a encontrarnos con diferencias de temperatura muy marcadas (más de 10 grados), así que no debemos infravalorar la importancia de la pasta térmica.

En mi caso utilizo la Arctic Silver 5 desde hace varios años. Los resultados que he conseguido al emplearla tanto en procesadores como en GPUs siempre han sido muy buenos, y siempre la he aplicado de la misma manera: un pequeño pegote del tamaño de un guisante en el centro que se expande al aplastarlo con la zona de contacto del radiador del sistema de disipación.

Hay muchas formas de aplicarla, pero esta es la que más sencilla me parece y la que mejores resultados me ha dado hasta el momento. También me ayuda a administrar mejor el gasto de pasta térmica, aunque hay que tener en cuenta que debemos ajustar el tamaño de ese «guisante» a la superficie que debamos cubrir.

Recordar que los excesos nunca son buenos, y esta no es una excepción. No debemos quedarnos cortos, pero tampoco debemos caer en el error de «untar» todo el IHS o la GPU de pasta térmica. Es innecesario, y puede acabar siendo contraproducente. En caso de que compréis un sistema de disipación que venga con pasta preaplicada y pero queráis utilizar la vuestra no se os ocurra aplicarla encima y unir ambas, es mejor limpiar la que viene de casa y después aplicar la otra.

Si tenéis dudas os invito a recordar este caso práctico, donde hablamos del tema de cambiar la pasta térmica. Antes de terminar os paso la pelota, ¿cómo aplicáis vosotros la pasta térmica? Los comentarios son vuestros.