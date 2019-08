Cyberpunk 2077 luce de maravilla, firme candidato a juego del año

CD Projekt RED ha publicado un vídeo con casi 15 minutos de escenas de juego real del esperado Cyberpunk 2077, un juego que mantendrá en muchos aspectos la fórmula de The Witcher III, aunque vendrá con cambios muy importantes que lo convierten en un proyecto muy distinto.

Ambos juegos tienen en común el toque de RPG y el planteamiento tipo mundo abierto con una gran cantidad de misiones secundarias que podremos realizar libremente, pero la ambientación, el argumento y el apartado técnico y jugable son totalmente distintos.

En Cyberpunk 2077 nos vamos a un futuro muy lejano, más por los avances tecnológicos que plantea que por el año al que nos lleva, y tendremos la posibilidad de vivir una aventura única en Night City, una ciudad ficticia situada en California.

La ambientación que nos propone CD Projekt RED con Cyberpunk 2077 tiene un marcado componente distópico, ya que nos encontramos con una sociedad en la que la humanidad ha quedado difuminada por los implantes biotecnológicos y las bandas luchan por mantener el control de determinados territorios.

Tenemos la posibilidad de crear un personaje y de desarrollarlo con total libertad. En el juego podemos optar por la fuerza bruta o por el sigilo, tenemos diferentes opciones a la hora de movernos por la ciudad y debemos tener muy claro que nuestras decisiones importan, tanto que de ellas dependerá el desarrollo de nuestra aventura, y suponemos que también su final.

No hay duda, Cyberpunk 2077 es un juego lleno de posibilidades, pero debo decir que lo que más me ha sorprendido es su acabado técnico. En la parte superior del vídeo CD Projekt RED alerta de que es un título en desarrollo y que no representa su aspecto definitivo, algo que se puede interpretar de dos formas distintas, una buena y otra mala.

La buena es que cabe la posibilidad de que se acabe viendo aún mejor de lo que se aprecia en dicho vídeo, y la mala es que podríamos encontrarnos con un downgrade importante cuando llegue al mercado el 16 de abril de 2020. No me malinterpretéis, no estoy siendo negativo, más bien realista, y si no recordad lo ocurrido con The Witcher III.

Os recuerdo que Cyberpunk 2077 será un juego multiplataforma que llegará tanto a PS4 y Xbox One como a PC (sus requisitos van a ser elevados), aunque los desarrolladores han confirmado que está preparado para aprovechar el hardware de la próxima generación de consolas, lo que sugiere que estará listo para sacar todo el partido a PS5 y Xbox Scarlett.