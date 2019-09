Arranca UPlay+, el servicio de suscripción de juegos de Ubisoft

Tal y como se había adelantado, UPlay+ ha abierto sus puertas. A la tienda de juegos propia de Ubisoft se le suma así el nuevo servicio de suscripción, que arranca cumpliendo todo lo prometido: catálogo, extras y mes gratis para quienes se apunten ya.

UPlay+ es la respuesta de Ubisoft al creciente número de plataformas que ofrecen juegos en línea, con varias particularidades: esto es más como Steam que como Stadia, ya que no se juega por streaming, sino que los juegos se descargan; y el catálogo se reduce única y exclusivamente al propio del gigante francés, que no es poco.

UPlay+ se estrena con más de cien juegos que van de las franquicias más populares de la compañía, incluyendo los últimos lanzamientos, a títulos clásicos y otros. Entre lo más destacado están las sagas de Assassin’s Creed, Far Cry, Might & Magic, Prince of Persia, Rayman, Tom Clancy, The Division… Más abajo puedes ver la lista al completo.

La suscripción a UPlay+ incluye el acceso ilimitado a todos esos juegos, así como a las ediciones prémium de los mismos y todos contenidos adicionales que se hayan publicando o se publiquen. Además, los usuarios del servicio tendrán acceso a las betas de los títulos en desarrollo y acceso a los nuevos lanzamientos tres días antes de que salgan a la venta de manera ordinaria.

¿Cuánto vale UPlay+, te preguntas? 14,99 euros al mes cuesta la suscripción, que puedes cancelar en cualquier momento. Sin embargo, hasta el día 30 de septiembre hay barra libre, por lo que si quieres probar el servicio de manera totalmente gratuita, aprovecha la vez. Para registrarte necesitarás introducir un medio de pago que será verificado en el proceso.

Catálogo de Uplay+