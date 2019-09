Samsung Galaxy Fold vuelve a admitir pre-inscripciones de compra

Con un retraso de más de cinco meses, parece que finalmente Samsung está preparada para el lanzamiento de los Galaxy Fold este mes de septiembre. Y es que desde ayer, la compañía está aceptando de nuevo que los consumidores estadounidenses puedan volver a inscribirse para el que será el primer smartphone plegable del mundo.

A falta de una nueva ratificación, el hecho de que Samsung vuelva a movilizar su teléfono a través de su propia plataforma y otros distribuidores, junto con su última promesa de que efectivamente podríamos ver el terminal durante este mes, sugieren que estemos ante el inminente lanzamiento del mismo.

No obstante, hay que remarcar que por el momento esta pre-inscripción no implica ni desembolso ni pre-compra, sino que se limitaría a expresar e informar a los comerciantes cuánta gente estaría interesada en adquirir el teléfono. Y es que vistos los problemas dados tras sus primeras pruebas, cabría esperar que el Samsung Galaxy Fold no llegue siquiera a habilitar un periodo de pre-compra.

Así pues, el teléfono plegable habría recibido ya diversas mejoras y correcciones con respecto a su primer prototipo:

La capa protectora superior de la pantalla Infinity Flex se ha extendido más allá del marco. Ahora será evidente que es una parte integral de la estructura y no está destinada a ser eliminada como pensaban algunos probadores.

La parte superior e inferior del área de la bisagra se han reforzado con tapas de protección.

Se han introducido refuerzos adicionales para proteger mejor el dispositivo de las partículas externas al tiempo que se mantiene la experiencia plegable.

Se han incluido capas de metal adicionales debajo de la pantalla Infinity Flex para reforzar su protección.

Se ha reducido el espacio entre la bisagra y el chasis del terminal.

Comienza ahora una cuenta atrás hasta el anuncio de presentación oficial de Samsung, todavía sin fecha, y que según lo ya adelantado por la marca, se realizará de forma limitada tanto por países como por unidades, con tan sólo 300.000 terminales para la primera tirada de ventas.

Algo que bien podría no ser tan necesario, ya que el precio esperado de aproximadamente 2.000 dólares sirve a su vez como un buen factor de exclusividad.