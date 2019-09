IFA 2019. Western Digital ha sido otro de los fabricantes que han presentado sus nuevas soluciones de almacenamiento en la feria alemana, destacando por la línea de productos para juegos WD_Black, la renovación de las soluciones de almacenamiento externo My PassPort y las nuevas SanDisk Extreme que pasan por ser las tarjetas microSD más rápidas del planeta. Si tienes oportunidad de acudir a la feria de Berlín, WD está exhibiendo sus productos en el Hall 17/ Stand 201.

WD_Black

Un grupo de soluciones de almacenamiento externo especialmente destinadas al sector del Gaming, caracterizadas por la alta velocidad y capacidad para aumentar el espacio disponible en PCs o en consolas. Entre las cinco nuevas soluciones presentadas destaca la SSD WD_Black P50 Game Drive, soluciones externas basadas en unidades de estado sólido y que presume de ser la primera unidad de su tipo con una interfaz SuperSpeed USB (20Gb / s). Estará disponible este año sin precio oficial facilitado.

La serie incluye dos unidades con licencia Xbox, la WD_Black P10 Game Drive para Xbox One (ya disponible) y la WD_Black D10 Game Drive para Xbox One (disponible a finales de este mes).Son compatibles con Xbox One S y Xbox One X, se conectan a través del puerto USB 3.0 y amplían la capacidad de almacenamiento interno de la consola con versiones de 500 Gbytes y 1 Tbyte. Su velocidad de lectura se eleva hasta 400 Mbytes por segundo y prometen mejorar los tiempos de inicio y carga de juegos «hasta en un 50%».

Las WD Gaming Drive para las consolas de Microsoft se entregan en un chasis de 12 centímetros, envuelto en un paragolpes de goma para proteger la unidad y con el logotipo de Xbox. Estas unidades se entregan con una suscripción de prueba de Xbox Game Pass Ultimate.

WD My Passport

WD también ha actualizado su línea de almacenamiento externo, una de las más vendidas del fabricante. Las nuevas My Passport (para Windows y Mac) aumentan la capacidad de almacenamiento hasta 5 Tbytes y han adelgazado su diseño hasta las 0,75 pulgadas de grosor (19,15 mm). A pesar de la alta capacidad la unidad cabe en la palma de la mano.

Estas My Passport renovadas se entregan en distintos colores, negro, azul y rojo para la versión Windows y azul para la versión especializada para Mac. La primera está formateada para Windows 10 y usa un conector USB 3.0 compatible con USB 2.0. El My Passport para Mac está formateada para mac OS Mojave y se conecta mediante una interfaz USB Type-C.

Todas las unidades cuentan con funciones para proteger el contenido, el software WD Discovery que gestiona las contraseñas y el cifrado de hardware AES de 256 bits que incluyen. También ofrecec copia de seguridad de redes sociales y almacenamiento en la nube (Google Drive, Facebook y Dropbox) y otras utilidades.

Con una garantía de tres años, las nuevas My Passport se comercializan con capacidades de almacenamiento desde 1 a 5 Tbytes. Ya están disponibles en el mercado español con precio desde 84,99 euros.

SanDisk Extreme PRO

Tremenda la nueva línea de tarjetas microSD de la marca de WD que pasa por ser la más rápida del mercado gracias a la norma CFexpress, que permite la grabación consistente de vídeo RAW 6K y una eficiencia de flujo de trabajo mejorada.

Ideal para usos en fotografía profesional, vídeo 4K y tomas en modo ráfaga secuencial, soporta la norma UHS-I SD y se ofrece con capacidades de hasta 1 Tbyte. Estará disponible en el último trimestre de 2019.

SanDisk también ha presentado otras soluciones como el iXpand Wireless Charger, un cargador inalámbrico «2 en 1» que permite al usuario realizar backup de datos de terminales Android e iPhone, mientras carga las baterías de los terminales compatibles con Qi. Están disponibles en España en capacidades de almacenamiento de 128 y 256 Gbytes desde un precio de 100 euros.