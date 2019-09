Google publicó ayer Chrome 77 para Windows, Linux, Mac, Android e iOS, la última versión de su archiconocido navegador web, que a la vez es el derivado de Chromium más popular.

Lo primero que destaca de Chrome 77 es la eliminación del indicador para los certificados de validación extendida (EV) de la barra de direcciones del navegador. Este cambio ha llegado después de que los equipos de desarrollo de Chromium y Chrome decidieran posponer la inclusión de una mejor personalización de la página de nueva pestaña para la posterior versión del navegador.

Google argumenta que los indicadores de certificados EV se habían vuelto inútiles para transmitir información sobre la seguridad y la autenticidad de los sitio web, y que por eso ha tomado la decisión de eliminarlos de su navegador. De hecho, parece que la postura del gigante de Mountain View es compartida, ya que Mozilla pretende hacer lo mismo con Firefox.

Obviamente, esto no quiere decir que la información de los certificados EV no vaya a seguir estando disponible para su consulta por parte del usuario, solo que a partir de ahora no será mostrada de forma tan prominente.

La API Conact Picker, un nuevo elemento para la interfaz de usuario, es un sistema a través del cual los sitios web pueden acceder y seleccionar contactos desde el teléfono del usuario. Google cuenta que esta nueva API es una de las características más demandas por los usuarios, que de momento solo está disponible en la versión para Android del navegador.

Por su parte, la nueva política llamada “BrowserGuestModeEnforced” hace que, cuando está habilitada, Chrome fuerce sesiones de usuario en modo invitado y evite los inicios de sesión de perfiles, haciendo que las sesiones de invitados sean perfiles de Google Chrome en las cuales todas las ventanas están en modo incógnito.

El resto de aspectos a destacar de Chrome 77 están orientados más a los desarrolladores que a los usuarios comunes. Aquí se puede destacar la inclusión de la métrica “Largest Contentful Paint”, que está disponible en la sección “Herramientas para desarrolladores” de Chrome (y Chromium) y permite medir el tiempo que Chrome toma para desplegar una versión legible para el usuario de la página web mientras que el resto se carga en segundo plano. La intención del gigante de Mountain View es animar a los desarrolladores a optimizar sus sitios web para que carguen más rápido.