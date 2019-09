Hace unos días os contamos que Apple estaba considerando la posibilidad de rescatar el diseño del iPhone 4 para utilizarlo en el iPhone 12, un movimiento interesante que, sin embargo, debemos interpretar correctamente.

Es importante tener claro desde el principio que esto no quiere decir que el iPhone 12 vaya a ser como un iPhone 4 de mayor tamaño con una muesca en la parte superior, nada más lejos de la realidad. La compañía de la manzana sabe lo importante que es el diseño en sus productos, y no puede permitirse caer en ese tipo de errores.

¿Qué interpretación debemos hacer entonces? Pues muy sencillo, Apple adoptará una parte del diseño del iPhone 4 y la llevará al iPhone 12, pero combinando otras claves que harán que dicho terminal represente un cambio sustancial frente a los modelos de la generación anterior.

En las imágenes que acompañamos, y que representan los primeros renders oficiosos del iPhone 12, podéis ver de forma clara esta idea. Tenemos un borde metálico que bebe directamente del diseño del iPhone 4 y unas líneas más angulosas que encajan a la perfección con el acabado de doble capa de cristal tipo «sándwich» que la compañía de la manzana introdujo con dicho smartphone, y que recuperó posteriormente con los iPhone 8-8 Plus y iPhone X, y que ha seguido utilizando hasta la fecha.

La parte trasera mantiene la isleta con la configuración de triple cámara, y en el frontal vemos una supresión total de la muesca a favor de un pequeño borde totalmente uniforme, donde quedaría integrada, en teoría, la cámara frontal y el conjunto de sensores que dan vida a Face ID, el sistema de reconocimiento facial 3D que utiliza Apple en sus smartphones tope de gama.

En general los renders son bastante realistas y muestran un diseño que podría materializarse perfectamente, es decir, no vemos nada imposible y tampoco hay cambios que puedan chocar frontalmente con el estilo de Apple. A mi juicio este enfoque es bastante acertado, me gusta, y creo que podría marcar el camino que seguirá la firma que dirige Tim Cook de cara al desarrollo de su próxima generación de smartphones.

Para muchos el iPhone 4 ha sido el smartphone de Apple con mejor diseño y calidad de construcción, así que no es extraño que la compañía haya decidido mirar al pasado para construir su futuro. Ya vimos algo parecido con los iPhone 8-8 Plus y iPhone X, una generación recuperó ese acabado en «sándwich» de cristal, así que ahora no debe sorprendernos la posibilidad de ver un iPhone 12 con toques de iPhone 4.

¿Os parece buena idea que Apple «recicle» de esta manera sus mejores diseños o creéis que es un síntoma claro de agotamiento por parte de la compañía de la manzana mordida? Los comentarios son vuestros.