Netflix quiere atrae clientes con capítulos gratis

La competencia en el sector del vídeo bajo demanda está a punto de ponerse verdaderamente seria y la hasta ahora número uno del mercado, Netflix, no está dispuesta a ceder su posición sin hacer nada al respecto. La última idea de la compañía, que ya estaría probando en diversos territorios, es la de enganchar a nueva audiencia con el viejo recurso de «el primero es gratis».

Según cuentan en The Next Web, Netflix ha puesto en práctica la estrategia en países como India, donde permiten ver el primer capítulo de la serie Bard of Blood totalmente gratis y sin ni siquiera registrarse en el servicio; y lo mismo habría sucedido en México y Colombia con la serie española Élite, todo un éxito por aquellos lares.

La premisa es obvia: dale al play que el primer capítulo es gratis y si te gusta y quieres ver más, suscríbete. Falta por ver si lo extienden a más sitios, pero por el momento la postura de Netflix es la de siempre que prueban algo nuevo: «En Netflix, intentamos diferentes formas de acercar a las personas a grandes historias […] En el futuro, consideraremos si haremos esto para otras películas y series».

¿Por qué ahora y no antes? Por la competencia que viene, por supuesto. A nivel internacional Netflix ya compite con HBO, Amazon Prime Video o Sky, entre otras; pero en breve se estrenarán nuevos actores como Apple TV+ y Disney+, cuyo catálogo quizá no pueda competir en un principio con el de Netflix en cuestión de cantidad, pero todo se andará. Además, todos estos servicios son más económicos que Netflix.

Cabe recordar que Netflix volvió a subir sus precios recientemente y aun siendo la que más contenidos originales lanza, cantidad no siempre equivale a calidad, como tantas veces señalamos en nuestra sección de estrenos semanal Novedades VOD. De hecho, un vistazo a todo lo que hemos publicado ya denota que en ocasiones basta un solo lanzamiento exitoso para eclipsar toneladas de mediocridad.

Hace poco leímos también como un estudio adjudicada a Disney+ (con un catálogo lleno de pelotazos de ayer, hoy y siempre) el interés de hasta una quinta parte de los estadounidenses… Y al final del día, que suelen decir por allí, no hay presupuesto para todo. Y aunque se diga allí, se aplica en todas partes.

Lo único cierto es que Netflix se va a tener que esforzar de manera considerable para conservar suscriptores, pues lo que cuesta su plan premium da para contratar un par de servicios de la competencia. Alguno de sus cartuchos más potentes para las próximas fechas son El irlandés y The Witcher. Habrá que ver cómo funcionan.