El Galaxy Fold llegará a España el 18 de octubre por 2.020 euros

La presentación del Galaxy Fold generó una gran expectación. El nuevo smartphone de Samsung tenía el privilegio de ser el primer terminal flexible del gigante surcoreano, y también se convertía en uno de los primeros que iban a llegar al mercado, aunque al final su lanzamiento tuvo que posponerse.

Como recordarán nuestros lectores habituales las primeras unidades del Galaxy Fold dieron problemas importantes en la zona de la bisagra y en la parte donde se produce el pliegue de la pantalla flexible, así que decidieron retrasar el lanzamiento para llevar a cabo cambios de urgencia que mejoraran la resistencia y la vida útil de este terminal.

Puede sonar algo forzado, pero lo cierto es que fue un movimiento acertado, ya que hablamos de un terminal tope de gama cuyo precio iba a superar los 2.000 euros, y que a pesar de todo podía estropearse de forma grave en apenas 24 horas si no teníamos el máximo cuidado.

Tras varios meses «en el taller» (fue anunciado en el MWC de 2019 el pasado mes de febrero) parece que Samsung ya ha hecho todos los cambios que creía necesarios, y está lista para lanzar el Galaxy Fold en España. La división española del gigante surcoreano ha confirmado que dicho terminal estará disponible a partir del 18 de octubre, y que tendrá un precio de venta de 2.020 euros en su configuración base y libre.

A partir de dicha fecha podremos comprar en nuestro país la versión en color negro y plateado. No tenemos confirmación de que vaya a ser comercializado en más colores, así que de momento esa es la única opción que tendremos disponible en España.

Es importante recordar que aunque Samsung haya revisado y mejorado la construcción del Galaxy Fold esto no quiere decir que tenga la resistencia de un smartphone convencional, y es perfectamente comprensible, ya que no es un smartphone normal. Tanto la pantalla de menor tamaño como la parte trasera están protegidas por Gorilla Glass, lo que significa que son resistentes a arañazos y al roce de objetos metálicos, pero no ocurre lo mismo con la pantalla interior.

Dicha pantalla es plegable, así que viene con una capa de plástico que actúa como protección. Esto permite que se pueda plegar sin problema, pero presenta una resistencia muy baja a roces y arañazos, así que debemos tratarla con sumo cuidado, ya que un golpe con una uña puede dejar marca. La bisagra también ofrece una mayor resistencia, pero la suciedad, el polvo y el agua siguen siendo enemigos naturales del Galaxy Fold, así que debemos evitarlos.

Sin más os dejo un resumen con las especificaciones clave de este terminal para que recordéis todo lo que ofrece: