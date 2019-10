Se ha generado una fuerte polémica alrededor de los Servicios de Google y del Huawei Mate 30 que más allá de lo que nos habíamos podido imaginar. Os ponemos en situación, debido al veto de Estados Unidos a Huawei el gigante surcoreano perdió la posibilidad de utilizar la versión de Android que incluye todo el ecosistema de aplicaciones y servicios de Google.

Puede que a priori no parezca importante, pero basta con recordar que en dicho ecosistema se incluye la tienda de aplicaciones Google Play Store para darnos cuenta de la gravedad de este asunto. Dicha tienda tiene más de 3 millones de aplicaciones, mientras que la AppGallery que ha tenido que incluir la compañía china en los Huawei Mate 30 apenas llega a 11.000 aplicaciones.

La diferencia es enorme, y si a esto añadimos la ausencia de otras aplicaciones y servicios tan populares en occidente como Google Maps, Youtube, y Gmail la conclusión es clara: se trata de un mazazo claro a Huawei, tanto que entiendo perfectamente que la compañía solo haya lanzado, de momento, la familia Mate 30 en China, un país donde la dependencia de dichas aplicaciones y servicios es menor, y en el que se ha despertado, además, un cierto sentir nacionalista a favor de Huawei tras los últimos movimientos de Estados Unidos en la guerra comercial que libra contra China.

En artículos anteriores os habíamos comentado que aunque los Servicios de Google no vendrían preinstalados en los Huawei Mate 30 tendríamos la posibilidad de instalarlos recurriendo a una APK, un proceso poco «amigable» para el usuario medio que, sorprendentemente, fue simplificado al máximo en la nueva familia de smartphones de la compañía china, pero de una manera que, como vamos a ver a continuación, no era segura para el usuario.

Aplicaciones de Google, una puerta trasera y un Huawei Mate 30

John Wu, desarrollador de aplicaciones para Android, descubrió recientemente que los Huawei Mate 30 utilizan una versión de Android que incluye unas APIs no documentadas que sirven como puerta trasera para facilitar, a través de algo llamado LZPlay, la instalación del conjunto de aplicaciones que forman los Servicios de Google. Sí, esas que no tienen permitido utilizar por el veto de Estados Unidos.

Las APIs funcionan incluso en terminales con el bootloader bloqueado y hace que el proceso sea muy fácil, ya que conceden los permisos necesarios para completar el proceso de instalación del APK que contiene las aplicaciones y servicios de Google, pero al mismo tiempo representa un riesgo claro para el usuario porque puede convertirse en una puerta trasera capaz de monitorizar toda la actividad del usuario, e incluso puede funcionar como vía de entrada de malware.

Como habréis podido imaginar se ha generado una fuerte polémica que, en el fondo, no ha sido resuelta. Huawei asegura que no tiene nada que ver con este asunto, que no ha colaborado de ninguna manera con LZPlay y se ha bloqueado el acceso de es a los permisos que necesita para funcionar. Sin embargo, no ha dado una explicación satisfactoria que aclare todo el tema de las APIs no documentas, de los permisos y de la propia presencia de LZPlay.

El desarrollador que ha descubierto todo esto, John Wu, no dudó en culpar directamente a Huawei. Dijo que era evidente que la compañía china estaba implicada y explicó que en las propias APIs que concedían los permisos encontró referencias a una «autorización de seguridad de Huawei». Polémicas a un lado, lo único seguro es que, de momento, este método ha dejado de ser válido para instalar las aplicaciones y servicios de Google, y éstas han dejado de funcionar en aquellos terminales que las instalaron, ya que no superan el SafetyNet Attestation.