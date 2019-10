Novedades VOD 40/19: ‘Catalina la Grande’, la serie de HBO que solo podrás ver en Sky

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y más sitios, suelo repetir de vez en cuando, aunque solo ponga cosas de más sitios de vez en cuando, y es que solo de vez en cuando hay cosas que poner. ¿Te valen las redundancias? A mí tampoco, así que es muy probable que la entradilla de la sección cambie en breve. Y en lo que se refiere a las novedades de esta semana, son demasiadas, de donde te esperas y de donde no te esperas, por lo que te recomiendo tomártelo con calma, porque la parrilla internetera se recupera con fuerza de la pésima semana pasada.

Sky

Sky la lleva. El servicio no goza de muy buena salud en España y las continuas rebajas del precio de suscripción son muestra de ello, por no mencionar las promociones veraniegas en las que les ha faltado pagar, en lugar de cobrar, para que alguien se apunte. Pero quizás por eso puede ser una opción a tener en cuenta.

Catalina la Grande

Como apunta el titular, Catalina la Grande es una coproducción de HBO y Sky que en España solo podrás ver en la segunda, y es el título destacado de la semana porque aunque parezca mentira, es lo más fresco a priori. Protagonizada por la sobresaliente Helen Mirren, Catalina la Grande es una miniserie de época de tan solo cuatro capítulos que traslada al espectador a los últimos años del reinado de Catalina II de Rusia… y lo hace en tono de comedia romántica nada menos; muy sui generis, eso sí.

Temple

Aprovechando que rescatamos la oferta de Sky del olvido, es de rigor destacar también otro de sus grandes estrenos recientes. El más grande, de hecho, este sí producción cien por cien propia. Temple es otra miniserie, adaptación británica de la original noruega, sobre un médico muy particular en una clínica más particular aún, situada en la red de túneles bajo la estación de metro londinense de Temple.

Entra en catálogo:

12 hombres sin piedad

2001 : Destellos en la oscuridad

Acordes y desacuerdos

Anatomía de Grey (T16)

Catfish: Mentiras en la Red (T7)

Clerks

Continuum (T1-T3)

De óxido y hueso

Departure: Vuelo 716 (T1)

El amor tiene dos caras

El apartamento

El club de los poetas muertos

El espinazo del diablo

El guateque

El sueño de Gabrielle

El viaje a ninguna parte

Elvis Goes There (T1)

¿Extraterrestres? (T2)

Full Frontal with Samantha Bee (T4)

Harrow (T2)

House (T1-T8, serie completa)

Instinct (T2)

Jersey Shore (T3)

Jesus (T1)

Killjoys (T4)

La invasión de los ultracuerpos

La noche de los muertos vivientes

Las Kardashian (T16)

Las vidas posibles de Mr. Nobody

Los siete magníficos

Mentes Criminales (T14)

Michelle & Obama

Monty Python’s Flying Circus (T1)

¡Olvídate de mí!

Platoon

Policias de Los Angeles (T1)

Private Eyes (T3)

Sin rastro (T1)

South Park (T23)

Spy Kids 4: Todo el tiempo del mundo

Stockholm

The Hills: New Beginnings (T1)

The InBetween (T1)

The Outpost (T2)

The Queen

Toro salvaje

Una casa de locos (T4)

Yo, Daniel Blake

Younger (T6)

Netflix

Netflix sigue como siempre a piñón fijo y es la que más material original o exclusivo publica, con la graciosa excepción de que en esta ocasión son varios los lanzamientos interesantes que trae.

Peaky Blinders

¿Peaky Blinders original de Netflix? No: exclusivo; y es que a golpe de talonario se pueden conseguir muchas cosas. Como por ejemplo hacerse en exclusiva con este éxito de la BBC que no ha dejado indiferente a nadie que lo haya visto y que cuenta la historia de una peculiar y violenta familia de gánsters, cuya quinta temporada puedes disfrutar ya en Netflix.

Educar a un superhéroe

Y más superhéroes para el catálogo de Netflix, aunque en este caso Educar a un superhéroe se sale del manido guión aventurero al que estamos acostumbrado, pero no como en la sorprendente The Boys de Amazon Prime Video, sino en tono drama de ciencia ficción en torno a un niño muy especial.

En la hierba alta

Ahora bien, si tuviera que recomendarte un solo lanzamiento de Netflix, sería En la hierba alta, la segunda adaptación de Stephen King que ha producido la compañía después de la solvente 1922 y aunque no parece que vaya a llegar al nivel de esta, si lo tuyo es la agricultura…

Más contenidos exclusivos:

Ainori Love Wagon: Asian Journey (T2), programa japonés a lo First Dates, pero de viaje en autobús.

(T2), programa japonés a lo First Dates, pero de viaje en autobús. Big Mouth (T3), serie de animación para «adultos» así ,entre comillas.

(T3), serie de animación para «adultos» así ,entre comillas. Carmen Sandiego (T2), y nueva temporada de la adaptación del veterano juego educativo también en formato animado.

(T2), y nueva temporada de la adaptación del veterano juego educativo también en formato animado. El dragón: el regreso de un guerrero (T1), drama, suspense y culebrón mexicano -todo en uno- con guión firmado entre otros por Arturo Pérez-Reverte.

(T1), drama, suspense y culebrón mexicano -todo en uno- con guión firmado entre otros por Arturo Pérez-Reverte. Las crónicas del miedo (T2), serie de terror juvenil.

(T2), serie de terror juvenil. Las leyendas: maestros de mitos (T1), serie infantil de aventuras.

(T1), serie infantil de aventuras. Living Undocumented (T1), serie documental sobre varias familias sin papeles y sus problemas con las políticas de inmigración de EE UU.

(T1), serie documental sobre varias familias sin papeles y sus problemas con las políticas de inmigración de EE UU. Minicasas de ensueño (T2),Las leyendas de Rita programa sobre… minicasas de ensueño, sí.

(T2),Las leyendas de Rita programa sobre… minicasas de ensueño, sí. Mo Gilligan: Momentum , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Nikki Glaser: Bangin’ , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Podredumbre (T2), serie documental sobre alimentación que te quitará el hambre.

(T2), serie documental sobre alimentación que te quitará el hambre. Seis manos (T1), serie de animación de acción con zombis y artes amrciales.

(T1), serie de animación de acción con zombis y artes amrciales. Solteras , comedia romántica mexicana.

, comedia romántica mexicana. Supermonstruos: El primer Halloween de Vida , capítulo especial de esta serie para los más peques de la casa.

, capítulo especial de esta serie para los más peques de la casa. The Chef Show (T2), programa de cocina con grandes chefs y personalidades.

(T2), programa de cocina con grandes chefs y personalidades. When the Camellia Blooms (T1), comedia romántica coreana.

Nuevos capítulos:

En pocas palabras (T1)

Historias de Chesapeake (T4)

Rookie Historian Goo Hae-Ryung (T1)

The Good Place (T4)

Entra en catálogo:

American Playboy

Año uno

Atraco en la iglesia

Araromire

El Hombre de Acero

El pacto

First Kiss

First Sunday

Henry Danger (T1)

Insidious: Capítulo 3

Juego siniestro

Juegos salvajes

King of Boys

La patrulla canina (T1-T2)

La sombra de los otros

La tribu

London Fields

Más que amigos, hermanos

Mascotas

Masha y el oso (T1-T3)

Merry Men: The Real Yoruba Demons

Mi segunda vez

Paddington

Riddick

Samir Abu el-Nil: El vecino más odiado

Scary Movie

Scary Movie 2

Scary Movie 3

Silverado

Stomp the Yard: Ritmo salvaje

The Wedding Party 2: Destination Dubai

This Is Personal

Tracers

Transformers: Cyberverse (T1)

Truco o trato, feliz Halloween

Un océano de plástico

Warrior

HBO

HBO no se mueve un ápice de su línea: terminar una serie, estrena otra y así ad eternum, con un nivel de calidad bastante constante, hay que reconocer.

El padrino de Harlem

El padrino de Harlem es, por lo tanto, el estreno de esta semana en HBO y las primeras críticas ya la están aplaudiendo, a pesar de que huele un poco a estándar. En resumen, serie ambientada en el Harlen de los años 60 en torno a la figura de Bumpy Johnson, jefe del crimen organizado que también se implicó en los conflictos de derechos civiles de la época y cuyo papel, según se cuenta, borda Forest Whitaker…, lo cual tampoco tiene nada de extraño.

Nuevos capítulos:

Ballers (T5)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Our Boys (T1)

Pico De Neblina (T1)

Preacher (T4)

Room 104 (T3)

Stumptown (T1)

Succession (T2)

The Deuce (T3)

The Righteous Gemstones (T1)

Entra en catálogo:

Arthur y la venganza de Maltazard

Batwoman

El asombroso mundo de Gumball (T4-T5)

El demonio bajo la piel

El pasajeroad eternum

Killers

La familia Addams

La familia Addams. La tradición continúa

Michael Clayton

Mr. Magorium y su tienda mágica

Saw VIII

Una vida mejor (A Better Life)

Amazon Prime Video

En cuanto a Amazon Prime Video, también sigue en su línea de lanzamientos a saco, incluyendo un par de series enteras (American Horror Story, House y Sons of Anarchy), al tiempo que estrena la nueva temporada de…

Goliath

Tercera temporada de Goliath, el drama protagonizado por Billy Bob Thornton en el papel del otrora exitoso abogado Billy McBride y las miserias que rodean su nueva vida. En su categoría, de lo mejor que tiene por ofrecer Amazon Prime Video.

Entra en catálogo:

Aliens, Flamingos & Ecstacy | Animated Shorts for Adults

American Horror Story (T1-T7)

Área 407

Casting

Cena de amigos

Cleo de 5 a 7

Creed II: la leyenda de rocky

Desafío final

Deus Ex Machina

El amor perjudica seriamente la salud

El camino de los ingleses

El joven Detective Dee: El poder del dragón marino

El secreto de una obsesión

El secuestro de Alfred Heineken

ELIS: La voz de Brasil

Escape de Sobibor

House (T1-T8, serie completa)

Hunting for Hedonia

Isi/Disi: Alto voltaje

Knock Knock

La mujer que hablaba con los muertos

La Nueva Guerra en China

La profesora de historia

Las leyendas de Rita

Las últimas horas de la Tierra

Lavalántula

Lavalántula 2

Loco de amor

Los muertos no bailan (Dead Men Can’t Dance)

Mí

Mi amigo Mr. Morgan

Mi vida entre las hormigas

Millennium: lo que no te mata te hace más fuerte

Most Likely to Murder

Muertos de risa

Mustang

OSS 117: El Cairo, nido de espías

OSS 117, perdido en RíoEl joven Detective Dee. El poder del dragón marino

Out of the Shadows

Perdona bonita pero Lucas me quería a mí

Reverso

Semillas de destrucción

Sons of Anarchy (T1-T7, serie completa)

Sumo Bruno

Terremoto de hielo

The Flow of Time

The Good Doctor (T2)

The Guardians

The Honor List

The Invocation of Enver Simaku

The Prodigy

Tierra prometida (Promised Land)

Tres solteros y un biberón

Tropa de élite 2

Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween

Una cosa por otra

Un otoño sin Berlín

Whiplash

Facebook Watch – ‘Sorry For Your Loss’ (T2)

Una sorpresa más: el regreso a Facebook Watch de Sorry For Your Loss, la serie dramática protagonizada por Elizabeth Olsen que puedes ver gratis en la red social (en VOS).