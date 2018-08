Facebook Watch ya está disponible en todo el mundo

Hace tiempo que Mozilla implementó la recogida de estadísticas en Firefox y ahora publican su contenido en lo que han llamado Public Data Report, un informe de carácter público que se actualiza diariamente con los datos que van reuniendo. Más allá de la curiosidad puntual, sin embargo, hay un hecho que empieza a ser alarmante: la incesante pérdida de usuarios del navegador.

Desafortunadamente, no es ninguna sorpresa. El efecto Quantum parece que solo se notó a nivel mediático y desde antes incluso, pero también desde después de “la renovación de Firefox“, el producto estrella de Mozilla no ha dejado de caer. Lo vimos recientemente con las últimas estadísticas de NetApplications, en las que Firefox baja del 10% de cuota de mercado. Pero que sea la propia Mozilla la que lo confirme -aunque, evidentemente, no incida en ello- es triste.

Según la información que muestran, Firefox habría perdido más de 50 millones de usuarios en el último año, lo cual es consistente con la pérdida anual de en torno al 10% que firmas como NetApplications recogen desde hace años. El porcentaje, por supuesto, es engañoso, pues no tiene en cuenta el aumento de la base de usuarios a nivel global en el segmento de los navegadores web y que mayoritariamente beneficia a Chrome; pero para Firefox es peor si cabe, porque precisamente por no tener en cuenta el total, la pérdida de usuarios que sufre es neta.

El porqué de esta situación es motivo de intenso debate. Hay quien lo achaca al abrumador dominio de la web que tiene Google, a la insistente publicidad que en todos sus sitios recuerda al visitante que llega con una navegador alternativo que “con Chrome se navega mejor”, e incluso a la competencia desleal por la que el gigante de Internet optimiza sus servicios para Chrome, en detrimento del resto. Todo es cierto y tendrá su relevancia. Pero también es cierto que los números no mienten y en las principales pruebas de rendimiento, Chrome siempre está por delante de Firefox, algo que por lo general se percibe con alternar los navegadores en el uso cotidiano.

Por otro lado, Firefox ha contado tradicionalmente con publicidad gratuita y muy entusiasta -publicidad impagable para cualquier marca- a lo largo y ancho de Internet, gracias a una comunidad que desde hace más de una década no pierde la oportunidad de ensalzar los valores de libertad y apertura que promueve la Fundación Mozilla. Y luego está el tema de la privacidad… que a mucha gente preocupa, pero poco, viendo las cifras de uso que manejan los grandes agujeros negros del planeta (Google, Facebook, etc). Ergo, teniendo mucho en contra y otro tanto a favor, algo estarán haciendo mal en Mozilla para no levantar cabeza.

O quizás Google lo está haciendo tan bien con Chromium, que simplemente Mozilla -o Microsoft- no pueden competir.

Lo curioso es que nadie quiere que a Firefox le vaya mal: no lo quieren sus usuarios, por la cuenta que les trae; no lo quieren -o no deberían- los usuarios de otros navegadores, que apreciarán en la competencia el mejor acicate para la innovación; y desde luego, no lo quiere Google, que con Chrome va camino de ganarse otro multazo por monopolio.

En el Public Data Report se dan cuenta de muchos otros datos que merecería la pena repasar con calma, incluyendo cuántas horas al día pasan los usuarios utilizando Firefox, cuánto tardan en actualizar a la última versión, cuántos instalan complementos -y los complementos más populares-, los idiomas más usados, mucho sobre el hardware (arquitectura, CPU, GPU, memoria, resolución…) y un poco del software (sistema operativo, plugins) que ejecuta cada usuario, además de los diez países en los que el navegador es más popular, entre los que España ni está ni se la espera. Pero no hay nada más destacado que el continuado declive en cuota de mercado, mal que pese.

En todo caso, las estadísticas que se extraen del Public Data Report tampoco ofrecen una fiabilidad absoluta, tal y como sucede con las medidoras tradicionales. Se basan en una muestra del 10% de los usuarios de todas las versiones (estable, beta, ESR, etc) de Firefox, aunque la muestra total debe ser considerable, cuando el envío viene activado por defecto. Asimismo los datos son datos de carácter anónimo y Mozilla los recibe tanto de la aplicación para PC como de la de Android, si bien el informe actual se centra en exclusiva en el escritorio.