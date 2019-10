Hace más de una década que Microsoft implementó UAC por primera vez en Windows Vista. Este control de cuentas de usuario es una capa de seguridad añadida que previene de cambios no autorizados en el sistema operativo que puedan afectar a la seguridad o a la configuración de otros perfiles que usen un mismo equipo.

Microsoft ha ido mejorando la función desde entonces como vimos en este especial y hoy forma parte importante de la seguridad de Windows, impidiendo cambios no autorizados por usuarios sin permisos suficientes, aplicaciones, controladores y, lo peor, por cualquiera forma de malware que se haya introducido o pretenda introducirse en el equipo. UAC se asegura de que ciertos cambios se realicen solo con la aprobación del administrador. Si no son aprobados por él, no se ejecutan y el sistema permanece sin cambios.

El camino de este Windows UAC no ha sido fácil. Fue una de las características más criticadas de un sistema operativo no menos cuestionado como Windows Vista. Y no por su objetivo, sino por no ser bien explicado/entendido/implementado y ante la gran cantidad de avisos que los usuarios percibieron más como un molestia que ralentizaba su trabajo que como una mejora de la seguridad del sistema como realmente era en realidad.

En el lanzamiento de Vista, Apple se unió a las críticas furibundas (muchas no sin motivo) que recibió Microsoft y en plena guerra de «Mac VS Windows» publicó un vídeo contra una función de seguridad que «pedía permisos para todo». Curiosamente, Apple ha implementado en el nuevo macOS Catalina una característica de seguridad que tiene todo el aspecto de un Windows UAC y persigue su mismo objetivo: evitar instalaciones no autorizadas.

La característica es interesante aunque como ocurrió con Vista hace más de una década, los usuarios de Mac no parecen estar obteniendo una buena experiencia:

Remember when we all laughed about the UAC dialogs in Windows Vista? #osx #catalina pic.twitter.com/vvVT3zU5Ju

MacOS Catalina is a user experience nightmare. This security model where every click is throwing a permission modal in your face is hostile and completely uselss. All it leads to is users being trained to clicking „Allow“ all the time (Windows UAC anyone?) Wtf @AppleSupport

«The first thing you’ll notice on macOS Catalina is that the Mac starts asking you for permission a lot more often.»

So basically like UAC that Apple was mocking a decade ago? Cool, cool. https://t.co/p2OPLNJh0J

