LG Cinemabeam 4K UHD, análisis: tu cine en casa

Pon un proyector en tu vida. No importa que la televisión de tu salón supere ya las 70 pulgadas o que te parezca imposible meter un «cacharro tecnológico más» en tu casa. Si eres cinéfilo pero reniegas de las salas de centro comercial; si tienes tu propio «ritual» para ver cine en casa o si al menos de vez en cuando quieres disfrutar del cine a lo grande, no le puedes decir «no» a un buen proyector.

Estos son algunos de los argumentos que desde luego en LG nos dan para invertir los casi 3.000 euros que cuesta el nuevo LG Cinemabeam 4K UHD un proyector con personalidad propia y al que como veremos a continuación, es difícil sacarle demasiadas pegas.

Ponlo donde quieras, proyecta como puedas

Con más de seis kilos de peso y unas dimensiones de 165x165x470mm (prisma rectangular) no se puede afirmar que el nuevo proyector de LG sea precisamente «portátil». Y sin embargo tres cualidades lo convierten precisamente en eso: una robusta asa que nos permite transportarlo con facilidad, la posibilidad de situarlo en vertical o en horizontal (con lo que podemos encajarlo en cualquier hueco) y un espejo que nos va a ayudar a rebotar la imagen sobre la pared o pantalla que deseemos si no tenemos espacio para una proyección directa. De hecho LG nos asegura en este sentido que si situamos correctamente el espejo, basta alejar el proyector unos 45 cm de la pared o pantalla para conseguir una proyección de 150 pulgadas.

Técnicamente, lo nuevo de LG tiene argumentos de sobra para justificar el precio: soporte para resoluciones 4k UHD (3860 x 2160), 2.500 lúmenes de brillo, contraste 150.000:1 y fuente de luz láser ((LD + P/W) de hasta 20.000 horas. En el apartado de audio incorpora un sistema estéreo de 7 W y promete soporte Dolby Surround, DTS-HD, y Clear Voice II. En el de la conectividad, dos puertos HDMI, 1 puerto USB 3.0. 1 puerto USB 2.0, puerto ethernet y jack de auticulares de 3,5 mm.

Todo ello lo complementa con la inclusión de WebOS 3,5 en el apartado de software, lo que nos ofrece una experiencia de usuario prácticamente idéntica a la que vamos a obtener con cualquier SmartTV de LG y nos permite utilizar las principales aplicaciones de streaming del mercado, como Netflix, HBO o Amazon Prime Video, lo que lo convierte en un dispositivo completamente independiente de cualquier fuente externa de contenidos.

Resolución y proyección láser

Tal y como anuncia LG, tenemos en nuestras manos un proyector 4k UHD. ¿Pero qué quiere decir esto en realidad? A diferencia de lo que ocurre en un televisor, que un proyector se anuncie como 4K no implica necesariamente que se proyecte en esa resolución. Nos explicamos.

En este caso el LG Cinemabeam 4K UHD ofrece un chip DLP 0.47 con simulación 4k: es decir, incluye tecnología XPR-2 con un «factor incrementador» x4 sobre una resolución nativa Full HD. Las imágenes que se proyectan no son por lo tanto 4k «nativas» pero en cambio, sí que mejoran sustancialmente en precisión a las que nos va a ofrecer cualquier proyector del mercado que «solo» trabaje con 1080p. En este sentido, las pruebas indican que aunque la fuente de entrada sea 4K, la resolución máxima que es capaz de proyectar sobre la pantalla es de 2048 × 1200, lo cual pese a que no es lo que «marketing promete» no está nada mal.

En cuanto a la proyección en sí misma, hablamos de una fuente de luz láser (2 filas con seis diodos azules) capaz de entregarnos 2.500 lúmenes. Frente a las lámparas UHP que incorporan muchos proyectores, en una proyección láser como la de este LG, contamos con dos ventajas fundamentales. La primera, el poder estirar enormemente la longevidad de nuestro proyector. Frente a las 2.000 o 3.000 horas que nos va a ofrecer un proyector de lámpara, en el caso del láser la vida útil del dispositivo puede superar las 20.000 (dependiendo del modo de energía que hayamos seleccionado y que se mueve entre los 160 y los 240 vatios por hora). Es decir, deberíamos consumir contenidos ocho horas al día durante siete años seguidos para agotarlo. En el caso de las lámparas es cierto que las podemos cambiar (y el láser no), pero su precio es tan elevado que una vez agotadas, compensa más adquirir un nuevo proyector más moderno.

La segunda ventaja que obtenemos con un proyector láser es que al no haber lámpara no se tiene que «calentar» por lo que encender y apagar el dispositivo es mucho más rápido. Finalmente también hay que tener en cuenta que aunque tenemos controles manuales tanto para zoom (hasta 1.2 X) y focus la facilidad que ofrece el láser a la hora de calcular distancias y enfocar consigue que salvo en situaciones muy concretas no los tengamos que utilizar.

Jugando con la imagen

Una de las grandes diferencias que encontramos en el port de WebOS 3.5 desde el televisor al proyector es por supuesto, el menú de imagen. Aquí se nos ofrecen algunas opciones con las que podemos experimentar como escala de grises (entre 2 y 20 puntos), contraste dinámico, reducción de ruido, niveles de negro, etc. Los más puristas sin embargo, echarán de menos el clásico editor gamma y de ganancia/sesgo…ajustes manuales más avanzados que consideramos que en este rango de precios se deberían incluir.

El proyector también permite variar la potencia de los láseres en 3 niveles, aumentar la nitidez gracias a un modo «super resolución» y finalmente hacer más fluida la imagen gracias a cinco niveles preestablecidos y un modo de usuario en el que es posible ajustar el nivel de reducción del temblor y de la «borrosidad».

También es importante destacar que más allá de su capacidad a la hora de hacer streaming de contenidos, es capaz de trabajar con una amplia variedad de formatos: Full HD video H.264 1920 x 1080; 60P BP / MP / HP ; L4.2 40Mbps, HEVC 1920×1080 ; 60P MP@L4.1, Main10 Profile ; L4.1 40Mbps, ULTRA HD, H.264 4096 × 2160; 60P BP / MP / HP ; L5.1 60Mbps, HEVC 4096 × 2160.

En el apartado de sonido lo nuevo de LG se comporta y se aleja de esos proyectores en los que precisamente, el exceso de ruido marca (negativamente) la diferencia. En este caso, LG Cinemabeam 4K UHD se mantiene entre los 29 y los 33 dB lo cual teniendo en cuenta su potencia, resulta muy aceptable. Los 7 W de potencia que ofrece su altavoz integrado hacen que pueda ser interesante su uso en espacios pequeños pero aquí nuestra recomendación es la de siempre: la mejor imagen tiene que ir acompañada de un sonido acorde, por lo que resulta más interesante invertir en un equipo de audio que complemente la experiencia.

Otras características interesantes y que lo diferencian de otros proyectores que se pueden situar en la gama media del mercado, es la práctica ausencia de desconexión cuando conectamos un cable HDMI (menos de tres segundos en proyectar la imagen desde una fuente), y en el caso de los gamers que quieran aprovechar este tipo de dispositivo para jugar, una latencia que baja de los 55 milisegundos.

Conclusiones

El LG Cinemabeam 4K UHD es uno de esos proyectores que vas a querer tener en tu sala de estar. Por varios motivos: amplio soporte multimedia/streaming, las ventajas que se derivan de tener una fuente de luz láser, la facilidad con la que podemos instalarlo prácticamente en cualquier lugar y su ínfimo nivel de ruido.

En este sentido, por poco menos de 3.000 euros lo que nos ofrece LG es un proyector realmente completo, capaz de proyectar a gran tamaño sin necesidad de «ayuda externa» y si no queremos más, nos vale un único cable para disfrutar de de una experiencia realmente completa.