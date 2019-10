Miyazaki haría un Bloodborne 2 para PS5, pero no es él quien decide

La confirmación de PS5 (PlayStation 5) ha vuelto a poner sobre la palestra algunos de los juegos exclusivos más esperados de la nueva generación, y entre ellos se encuentra, como cabía esperar, Bloodborne 2. Esta segunda entrega de la obra maestra que llegó en exclusiva a PS4 ha sido objeto de numerosos rumores y de supuestas filtraciones, pero al final todas han acabado cayendo en saco roto.

Se rumoreaba, por ejemplo, que Bloodborne 2 iba a llegar este año, pero al final lo que From Software tenía entre manos resultó ser Sekiro: Shadows Die Twice, un juego excelente que, sin embargo, acabó decepcionando a todos aquellos que prácticamente daban por hecho que iban a poder disfrutar de un nuevo sueño del cazador. Quedó claro que no habrá segunda parte, al menos de momento, una realidad que Hidetaka Miyazaki ha confirmado de una manera bastante particular.

El padre de la saga «Souls» y máximo responsable de Bloodborne ha confirmado en una reciente entrevista que este es su juego favorito, y que estaría encantado de desarrollar una segunda entrega pero que, por desgracia, no depende de él, es decir, no tiene la última palabra sobre esta cuestión.

Sé lo que estáis pensando, ¿quién decide entonces si hay una segunda entrega? Pues muy sencillo, Sony, y ahora que nos encontramos cada vez más cerca del lanzamiento de su consola de próxima generación tiene cada vez más sentido pensar en un Bloodborne 2 para PS5. Puede que no debute junto a la consola, (PS4 llegó a finales de 2013 y Bloodborne se estrenó en 2015), pero esto convencido de que es un as que la compañía nipona tiene bajo la manga desde hace un tiempo, y que está dispuesta a usarlo para ganarse al usuario en su batalla con Xbox Scarlett.

Si llegamos a ver un Bloodborne 2 en PS5, cosa que a día de hoy me parece bastante probable, podemos esperar cambios muy profundos que irán más allá de la evidente evolución gráfica y técnica. Miyazaki es consciente de las cosas que no hicieron del todo bien con la primera entrega, como las mazmorras y el tema de las mejoras basadas en gemas de sangre, y tiene varias ideas en mente para resolver esas cuestiones.

Personalmente debo decir que me encantaría que se animaran también a rescatar la franquicia Otogi. El primero fue muy bueno, y el segundo fue una auténtica obra de arte, aunque soy consciente de que no tuvieron el éxito esperado y que por ello la saga acabó «en el limbo». Y a vosotros, ¿os gustaría ver Bloodborne 2 PS5? los comentarios son vuestros.