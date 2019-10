Google Maps añade guía de voz para personas con discapacidad visual

Google Maps está implementando una nueva función para ayudar a la gente con discapacidad visual: una guía de voz para que realizar trayectos a pie entre puntos determinados, por lo general dentro de la ciudad, sea lo más cómodo y seguro posible.

En detalle, este nuevo asistente de Google Maps ofrecerá indicaciones a lo largo de todo el trayecto, para así poder tomar la ruta más rápida y segura y saber que se va por buen camino y no se desvía. Casi como si de un navegador de coche se tratase, pero adaptado a las necesidades de personas ciegas o con graves problemas visuales.

Por supuesto, aunque la función de guía de voz está especialmente diseñada para gente con discapacidad visual, ya advierten que cualquiera podrá hacer uso de la misma, como por otro lado es evidente. No obstante, todavía no está disponible por estos lares y no se ha especificado cuándo lo estará; solo que están trabajando en ello.

En cuanto a la función de guía de voz, se encuentra en la sección de navegación, en las opciones de ruta a pie, pero por el momento la tienen a su disposición únicamente los usuarios de las aplicaciones de Google Maps para Android e iOS en Estados Unidos y Japón.

De hecho, la presentación viene de Japón, a cargo de la analista de Google Wakana Sugiyama:

«Con esta función puedo andar por las calles de Tokio con más comodidad y confianza. Mientras realizo mi viaje, Google Maps me informa de manera proactiva que estoy en la ruta correcta, la distancia hasta mi próximo giro y la dirección en la que estoy caminando«, comenta Sugiyama.

Más información en el siguiente vídeo.