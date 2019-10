Google presenta Pixelbook Go, la referencia en Chromebooks

Google ha presentado el Pixelbook Go en el evento Made by Google 2019 que está celebrando en Nueva York, el más importante del año dedicado a hardware de marca propia, un apartado que tienen cada vez más presente las grandes tecnológicas.

Los Chromebooks son una plataforma al alza en el segmento cliente y también en empresas) y Google quiere ser una referencia para el resto de sus socios. Aquí es donde entra el Pixelbook Go que es, básicamente lo que te habíamos adelantado, un portátil bajo Chrome OS con más autonomía, más ligero y más económico que el PixelBook actual.

Está construido en un chasis de magnesio, con grosor de 13 mm y un peso por debajo del kilogramo. Tiene una autonomía de 12 horas. Su pantalla es una multitáctil de 13,3 pulgadas.

Su hardware interno es responsabilidad de los procesadores de Intel, con opción de montar los modelos de ultrabajo voltaje m3 o los Core i5 o Core i7. Puede equipar 8 o 16 Gbytes de memoria RAM y almacenamiento de 64, 128 o SSD de 256 Gbytes.

La superficie inferior incluye una plancha de goma con relieves y surcos que permitirá un agarre y estabilidad mucho mayor. Incluye dos puertos USB Type-C, uno para carga y otro para datos y suponemos la conectividad habitual con Wi-Fi y Bluetooth. Monta un teclado completo «premium» donde Google destaca sus teclas «ultra silenciosas» y aprovecha los laterales para incluir dos tiras verticales donde se alojan los altavoces.

Pixelbook Go estará disponible en acabados de color negro y rosa. O bueno «no-pink» como dice Google. El primero ya está disponible para reservar en algunas regiones como América del Norte con un precio que comienza en los 649 dólares.

Algo más contenido de lo esperado inicialmente para un Chromebook, más ligero, con más autonomía y a un precio inferior al del actual PixelBook. No hay precio y disponibilidad para lanzamiento en Europa u otras regiones como Latinoamérica. Tendremos tiempo para diseccionar este nuevo PixelBook Go, porque Google no ha ofrecido demasiada información en su presentación en este Made by Google 2019.