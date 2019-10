Qué esperamos del evento Made by Google 2019

Made by Google 2019 es el evento de hardware que el gigante de Internet celebrará mañana martes 15 de octubre a las 10AM ET (16 horas en España). Será retransmitida en directo en medios como YouTube y Twitter y desde aquí te contaremos todo lo que allí suceda.

Dejando a un lado el Google I/O dedicado a software y desarrollo, este Made by Google 2019 será la conferencia más importante de las que celebre en todo el año. Como Microsoft con Surface, Google apuntalará su catálogo de hardware de marca propia, cada vez más amplio. Además de renovar sus smartphones, esperamos nuevo Chromebook premium, auriculares inalámbricos; lo que puede llegar para el hogar inteligente de la mano de la compra de Nest y hasta un reloj inteligente. Te dejamos con lo más esperable de la conferencia.

Pixel 4

Los nuevos smartphones serán la estrella del evento. El marketing oficial filtrado enfatiza en gran medida (por si alguien no lo sabía) que son teléfonos de Google. Son seguras dos variantes regulares, Pixel 4 y Pixel 4 XL, mientras que una tercera con soporte para 5G también podría anunciarse. Contarán con pantallas de calidad OLED, tasas de refresco de 90 Hz y tamaños de 5,7 y 6,5 pulgadas.

Estarán motorizados por el chipset Snapdragon 855 de Qualcomm, acompañados de 6 GB de RAM y 64-128 GB de capacidad de almacenamiento. Otro componente destacado será un sistema de cámaras, nada extraño teniendo en cuenta la enorme calidad de los Pixel 3. Se cita doble sensor en la cámara trasera (12 + 16 MP) y sofware para «tomar fotografías de estudio en cualquier lugar». También interesante la promoción de «almacenamiento ilimitado con calidad original para fotos y vídeos», ya que hasta ahora Google Photos lo ofrece, pero comprimiendo el contenido.

Otras características citadas son los gestos rápidos a través de Soli que se promocionan como «una nueva forma de controlar tu teléfono»; el asistente de nueva generación; el sensor de huellas en pantalla; el reconocimiento facial para autenticaciones y un coprocesador para apoyo de funciones de Inteligencia Artificial. Pueden no ser las mejores especificaciones del mercado, pero son sólidas y Google ya ha demostrado antes que no necesita toneladas de RAM o pantallas gigantes para crear buenos teléfonos.

Estrenarán Android 10 y en cuanto a precios no serán económicos, esperándose los siguientes, según modelo y capacidad de almacenamiento:

Pixel 4 64 GB: 786 dólares

Pixel 4 128 GB: 899 dólares

Pixel 4 XL 64 GB: 899 dólares

Pixel 4 XL 128 GB: 1.019 dólares

Pixelbook Go

Los Chromebooks son una plataforma al alza (incluyendo empresas) y Google aprovechará el evento para presentar su portátil más avanzado. Será un modelo con pantalla multitáctil de 13,3 pulgadas y dos paneles a elegir según resolución nativa 1080p y un segundo para alcanzar el 4K.

Los biseles serán reducidos en los laterales y el diseño de concha será refinado. Su sistema de audio mejorado incluirá altavoces estéreo a ambos lados del teclado completo, micrófonos duales y una webcam 1080p. Ofrecerá varias opciones de hardware interno con procesadores Intel hasta un Core i7, con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Es seguro el soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5 y dos puertos USB Type-C para carga y datos.

Con la última versión de Chrome OS preinstalado, esperamos un precio de 999 dólares en su equipación básica.

Google Nest

«Nest y Google Home ahora están bajo el mismo techo», publicita Google para explicar que los productos del especialista en hogar inteligente (adquirida por Google) ahora se están comercializando bajo su marca. Google Nest Hub Max fue el primer dispositivo bajo esta estrategia que tiene el objetivo de sumar sinergias de ambas marcas para competir con los rivales, especialmente lo que llega de Amazon y su asistente Alexa.

El segundo será el Google Nest Mini. Llegará para renovar el Google Home Mini de 2017 con «mejoras sustanciales» en varios apartados. Aunque mantendrá el diseño y tamaño compacto del modelo actual, no se limitaría a escritorios y mesas, ya que incluiría un soporte incorporado para poder colgarlo en cualquier pared del hogar.

Teniendo en cuenta que es básicamente un altavoz inalámbrico, también ofrecería mejoras en el sonido, incluyendo bajos más potentes y un volumen máximo más alto. Tendría un conector de auriculares con el que conectar altavoces externos y contaría con un sensor de proximidad, similar (aunque más limitado) que el que tiene el Nest Hub Max. Suponiendo que el jack de 3,5 mm admitiera entrada de audio, los usuarios podrían conectar directamente algo como un reproductor de MP3 para reproducciones a través del propio altavoz del asistente.

Google Nest Mini se comercializaría en varios acabados de color y aunque no se conoce su precio, sería el asistente virtual más económico de Google y Nest. Y es importante porque el Echo Dot de tercera generación de Amazon ha arrasado en ventas en el importante segmento de entrada.

Pixel Buds 2

Los auriculares inalámbricos de gama alta han ganado mercado tras el lanzamiento de los AirPods de Apple. Después llegaron los de Samsung y otros fabricantes, el último los Surface Earbuds de Microsoft centrados en productividad.

Se espera que Google elimine el cable entre los auriculares presente en el modelo de 2017 para hacerlos verdaderamente inalámbricos. Contará con la integración del Asistente de Google, además de una versión mejorada de su función de traducción en vivo del original.

Pixel Watch

Un reloj inteligente para impulsar el uso de un sistema operativo Wear OS con menos presencia en el mercado de lo que su base Android podría sugerir, podría ser la guinda del evento.

No se conoce nada de este reloj inteligente salvo lo filtrado por Nikkei Asian Review. No sabemos si será presentado, pero lo que si sabemos es que Google necesitar activar este segmento de mercado para no dejar que Apple lo monopolice con sus Watch.

Podrás seguir Made by Google 2019 en directo en YouTube mañana martes 15 de octubre a las 10AM ET (16 horas en España). Aquí te contaremos todo lo que allí suceda.