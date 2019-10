Linux on Dex es descontinuado: Adiós al escritorio Linux en móviles Samsung

Un año después de anunciar la beta de Linux on Dex, Samsung parece haber tomado la decisión de descontinuar el proyecto tras comunicar a los participantes del programa que no se ofrecerá soporte para sus dispositivos que utilicen Android 10.

De momento el soporte funcionará siempre y cuando el usuario no actualice al último sistema operativo móvil de Google, aunque será cuestión de tiempo que todo acabe cerrado, incluido en sitio web. Para los que anden perdidos, Linux on Dex fue un proyecto iniciado por Samsung alrededor del dock Dex Station, el cual permite convertir un smartphone de la compañía surcoreana en un ordenador de escritorio. El hecho de que Android utilice el kernel Linux abrió la puerta a poder instalar distribuciones basadas en GNU (Ubuntu, Debian, etc) y abrir un campo de nuevas posibilidades, destacando la utilización de un auténtico sistema de escritorio.

En Android Police apuntan a que Linux on Dex no ha recibido actualizaciones desde hace meses. Si bien es cierto que el proyecto es bastante nicho, posiblemente los números no hayan satisfecho a la compañía o bien desde Samsung han visto que tiene poco futuro. El citado medio ha dicho que se han contabilizado 5.000 instalaciones de la Play Store desde abril de 2019 y 36.000 descargas desde APKMirror hasta la misma fecha mencionada.

Linux on Dex es un proyecto interesante desde el punto de vista técnico. Sin embargo, no han sido pocos los actores que lo han intentado con el concepto de la convergencia y han fracaso en el intento, destacando aquí Microsoft con Continuum y Canonical con Unity 8. Por otro lado, el utilizar un móvil con arquitectura ARM reducía enormemente el soporte de terceros, con especial mención a aplicaciones como Google Chrome y Steam, lo que restaba atractivo a Linux on Dex de cara al usuario final más allá de la poca presencia de Linux en el escritorio.