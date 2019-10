Donald Trump echa de menos el botón del iPhone

Pocos líderes mundiales, por no decir ninguno, tienen el perfil de Donald Trump, sus manera histriónicas y su aparente ausencia de filtros que lo llevan a publicar en su cuenta de Twitter todo tipo de cosas, de burlas a amenazas e incluso opiniones dirigidas a los grandes de la tecnología, como es el caso. Y es que al parecer, el abandono del tradicional botón de inicio del iPhone no le ha gustado mucho.

Recuerdan en la prensa tecnológica estadounidense que se hace eco de la noticia que su presidente migró de Android a iPhone en 2017, aunque no se conoce el modelo exacto al que lo hizo. Es probable que fuera la versión que salió ese año y que habrá actualizado recientemente, según se desprende de una opinión dirigida al CEO de Apple, Tim Cook, a través de su cuenta personal en Twitter.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019