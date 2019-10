Tras los fracasos de Windows Phone y Windows 10 Mobile y la aparición de Surface Duo, Microsoft lo tiene claro, Android es su sistema operativo móvil. Esta estrategia de acoplarse a la competencia es algo que no solo queda proyectado en la división de hardware, sino también en el hecho de que “Compañero de Tu Teléfono – Conexión a Windows” sea la aplicación gratuita más popular de la Play Store de Google.

La noticia ha sido dada por Vishnu Nath, gerente de producto de Microsoft Mobile, a través de su cuenta de Twitter mediante un pantallazo tomado de la Play Store. Que “Compañero de Tu Teléfono – Conexión a Windows” haya superado a Facebook Messenger, TikTok e Instagram muestra el impulso a nivel comercial que le ha dado el gigante de Redmond a su enfoque multiplataforma y centrado en el ecosistema de aplicaciones y servicios, cosa que queda patente sobre todo en los dispositivos móviles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este ranking no solo contabiliza el número de descargas, de ahí que hablemos de popularidad.

#1 App on Google Play!!! Woohooo!! Thank you all. I never thought we would see Link to «Windows» top on Android 😊 👏 👏👌👍🙏 #YourPhone #YourPhoneCompanion #LinkToWindows #GooglePlay pic.twitter.com/yWA97a2rVA

— Vishnu Nath 📱💻📲⌨️ (@VishnuNath) 25 de octubre de 2019