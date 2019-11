Linux para móviles ¿Hay vida más allá de iOS y Android?

Los Linux para móviles deberían ser una alternativa muy necesaria al duopolio actual de iOS y Android. También una solución para los millones de terminales con el sistema de Google, que aún funcionando perfectamente en hardware han sido abandonados por los fabricantes y no reciben actualizaciones a las últimas versiones, parches de seguridad y nuevas características.

Hace un lustro que nos preguntábamos si podrían cuajar en el mercado otros Linux para móviles más allá de Android. En aquellos momentos la situación era prometedora y estaban en desarrollo proyectos como el de Firefox OS (intento de Mozilla para crear su propio sistema operativo móvil con base en navegador web Firefox y el motor de renderizado Gecko); Tizen OS (sucesor de MeeGo -surgido a su vez de los proyectos Maemo de Nokia y Moblin de Intel- tiene el patrocinio de la Linux Foundation y la Fundación LiMo); Ubuntu (la ambiciosa apuesta de Canonical para lograr la convergencia); Sailfish (la respuesta al acuerdo de Nokia con Microsoft de parte del equipo de MeeGo que formaron la compañía Jolla); o webOS (otro sistema operativo basado en Linux desarrollado en sus inicios por Palm).

Cinco años después de ese artículo, la realidad es que ninguno de ellos ha conseguido los objetivos. O han sido cancelados o sirven para otros usos minoritarios como el Tizen para smartwatch que usa Samsung o webOS en televisores inteligentes de LG. iOS mantiene cuota de mercado a través de la venta de iPhones y Android arrasa con cuota en torno al 85% en móviles. Otro de los grandes, Windows Phone/Mobile, está muerto y enterrado.

¿Hay Linux para móviles alternativos?

Que no haya un sistema que pudieran usar masivamente los fabricantes como alternativa, no quiere decir que el usuario no pueda utilizar nada más que iOS y Android, y existen un puñado de sistemas basados en Linux que pueden instalarse. El problema es que no son conocidos más allá de usuarios entusiastas que quieren probar otras cosas.

La interesante iniciativa Can My Phone Run Linux? llega al rescate ofreciendo una base de datos de más de 200 terminales que (oficiosamente) pueden ejecutar estos Linux alternativos. Solo tienes que acceder al sitio, escribir el modelo y si es compatible visualizar las distribuciones que actualmente soportan el terminal, como LineageOS, Ubuntu Touch, postmarketOS o Maemo Leste.

TuxPhones promete ir añadiendo soporte a más terminales y mejorar la interfaz general y las fichas para cada uno de los terminales. La página es meramente informativa aunque al menos intenta dar visibilidad a las alternativas y puede ser de ayuda para encontrarlas. Su uso pasa por la técnica de instalación de ROMs personalizadas. No es sencillo para el gran público, pero da buenos resultados y, teniendo en cuenta la estrategia comercial de algunos fabricantes, a veces es la única opción para que tu smartphone no quede obsoleto por software y pueda extenderse la vida útil que el hardware sí permite.