El Galaxy S11 ha sido certificado en China: 5G y carga rápida de 25 vatios

Samsung lleva varios meses trabajando en el Galaxy S11, un smartphone tope de gama que sucederá al Galaxy S10 y cuya presentación está prevista para el MWC de 2020, un evento que, salvo sorpresa, debería celebrarse en febrero.

La compañía surcoreana ha mantenido una estrategia bastante clara durante los últimos años: presentación en el MWC y lanzamiento un mes después. Si esto se repite (lo más probable) el lanzamiento del Galaxy S11 debería producirse en marzo de 2020.

Si ponemos esto en perspectiva nos daremos cuenta de que el Galaxy S11 está cada vez más cerca, y gracias a ello el goteo de información se está haciendo cada vez más intenso. En una de las filtraciones más recientes hemos tenido la oportunidad de ver que dicho terminal ha sido certificado en China por las autoridades reguladoras competentes, donde ha aparecido listado como la nomenclatura SM-G9860 y acompañado de algunas especificaciones importantes.

Como os hemos adelantado en el título en la certificación se indica claramente que el Galaxy S11 vendrá con conectividad 5G y que soportará recarga rápida (25 vatios). En el lateral podemos ver que la fecha de esta certificación es muy reciente, ya que se emitió el 20 de noviembre de este año, es decir, justo ayer.

Tenemos claro que el 5G y la recarga rápida serán dos de los pilares fundamentales sobre los que Samsung construirá el Galaxy S11, pero gracias a la información que hemos ido viendo en filtraciones anteriores tenemos una buena dosis de información que nos pinta una imagen completa de lo que podemos esperar de esa nueva generación.

Si nos centramos en el diseño no habrá grandes sorpresas. Ya os contamos recientemente que el Galaxy S11 tendrá un diseño conservador frente al Galaxy S10, es decir, que Samsung introducirá cambios menores centrados en reducir un poco más los bordes de pantalla, y que ambos terminales tendrán, en esencia, una línea prácticamente idéntica.

Las mejoras más importantes estarán centradas en el hardware. Además de la utilización de un nuevo SoC, un Exynos 990 en la versión internacional del Galaxy S11 y un Snapdragon 865 en las variantes para China y Estados Unidos, hemos visto otras filtraciones que sugieren la adopción de una pantalla de 120 Hz, la integración de una batería de mayor tamaño y a una importante modificación de la configuración de cámaras traseras, gracias a la integración de un espectrómetro y a la utilización de un sensor de 108 MP.

Esas serán las novedades más interesantes. Por lo demás no esperamos cambios importantes, aunque se comenta que el Galaxy S11e marcará un avance bastante grande frente al Galaxy S10e, ya que subirá la memoria RAM de 6 GB a 8 GB y utilizará un panel frontal Dynamic AMOLED con acabado Edge. Si esto se confirma sería un nuevo adiós a las pantallas planas en la serie Galaxy S.

Galaxy S11 has been certified in China, using TA800 charger, 25w fast charging. pic.twitter.com/T6FCVF8Xqy

— Ice universe (@UniverseIce) November 21, 2019