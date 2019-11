Microsoft prepara la integración de Google (Drive, Calendar y Gmail) en Outlook

Dice el refrán que si no puedes con tu enemigo, únete a él, y por mucho que hayan mejorado las herramientas web de productividad de Microsoft -Office aparte-, que lo han hecho y mucho, Google sigue siendo la referencia. Pero el gigante del software no planea unirse al gigante de Internet… porque sería el fin del mundo; sino facilitar a sus usuarios el acceso a aplicaciones como Google Drive, Google Calendar y Gmail sin tener que abandonar Outlook.

La integración de los servicios de Googe con Outlook ha sido descubierta por casualidad por un usuario, según recogen en The Verge, y por lo que explican el proceso será realmente sencillo. Credenciales mediante, simplemente habrá que aceptar a Outlook para la gestión de la cuenta de Google, que se añadirá a un panel lateral con su propio icono (ver imágenes más abajo). Por lo tanto, no se trata de mezclar datos de Google en aplicaciones de Microsoft, sino de ofrecer una interfaz alternativa integrada.

Los usuarios de Outlook que así lo deseen podrán desde el mismo sitio administrar sus datos y utilizar directamente aplicaciones como Gmail, Google Calendar, Google Drive e incluso editar documentos de Google Docs… ¿A partir de cuándo? Eso ya no está tan claro. Por lo que se comenta, estaríamos ante las primeras pruebas de concepto y sin declaraciones oficiales por parte de Microsoft hasta el momento, así que habrá que esperar a tener más datos.

Lo que sí adelanta el usuario que lo ha descubierto (sus tuits con las imágenes a continuación) es que parece que la integración solo permite añadir una única cuenta de Google, pero estando todo tan verde no cabe presuponer nada. Además, ese panel lateral da para muchos iconos. ¿Cómo se lo tomará Google?

You can now add your gmail account on https://t.co/qrV9WCmJyQ ! pic.twitter.com/KYvZe6wx7q

The Gmail-Outlook integration is a good start but it still feels early. You cna’t easily move from one to the other, it reload the WHOLE page from scratch each time. pic.twitter.com/H3lWrZdh6S

— Florian B (@flobo09) November 20, 2019