Novedades VOD 47/19: ‘Hernán’, el conquistador de México arriba a Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, sorpresa, por segunda semana consecutiva es la última la que se lleva el primer puesto, no porque lo suyo sea lo mejor -que tampoco lo peor-, sino porque para esta sección además de los contenidos exclusivos anteponemos -en el caso de las series- las temporadas de estreno o las de fin, por lo cual…

Amazon Prime Video

Sin mucho que agregar en esta entradilla, Amazon Prime Video se lleva la pole position una semana más por…

Hernán

Sí, señor. Hernán, por Hernán Cortés, claro; el hidalgo español que en el siglo XVI iniciase la conquista de México. Y se merece estar arriba del todo por varias razones: por fin una serie española de época cuya trama no gira en torno a amoríos, aunque el propio Cortés los tuvo y no fueron pocos; por fin una serie española de época con medios como para hacer un mínimo de honor a la historia que cuenta (aunque tampoco es Juego de tronos, pero vaya…); y por fin una serie espa… Pues no del todo. Ahí está también la gracia, ya que se trata de una coproducción hispanomexicana para la que, o al menos así se está vendiendo, lo que prima no es la visión sesgada de un lado u otro del charco de acuerdo a la novela de turno en la que se base, sino la fidelidad histórica. Quien escribe solo ha podido ver un capítulo y, por supuesto, no se atreve a aseverar nada, salvo que Óscar Jaenada lo borda. ¿Héroe o villano? La Historia suele ser demasiado compleja como para resolverla con un simple adjetivo. Ah, habrá segunda temporada.

Padre no hay más que uno

Y más material español, en este caso siguiendo la fórmula que Amazon Prime Video emprendió con películas como Taxi a Gibraltar o Antes de la quema, esto es, agenciándose en exclusiva estrenos de cine recientes. Ergo, Padre no hay más que uno es exactamente lo mismo: una comedia tipicaza y resobada a más no poder, protagonizada por Santiago Segura, que hace apenas tres meses aún se mantenía en cartelera.

Netflix

En honor al a verdad, Netflix es la que trae el estreno más solvente de la semana, así como la que más material propio estrena; pero ya no es sorpresa, a pesar de que…

The Crown

… A pesar de que The Crown es de lo mejor que ha publicado nunca el gigante de VOD. O así fueron las dos primeras temporadas de este biopic sobre la reina Isabel II de Reino Unido. Y si sus dos primeras temporadas se enfocaron en su llegada y primeros años de reinado con Claire Foy en el papel de su majestad, esta tercera temporada salta un par de décadas más adelante con Olivia Colman a cargo de la corona, con la crítica una vez más rindiéndose ante el retrato que han conseguido ofrecer.

Alta mar

Por poner algo más y que se note el reflejo, llega la segunda temporada de Alta mar, otra de las series españolas de Netflix… con más amoríos, ¡faltaría! Otra producción de época, esta sobre un trasatlántico de lujo en el que ocurre un crimen. O sea, como una novela de Agatha Crhstie, pero a la española… Y no, no es un cumplido.

HBO

Terminando con HBO, la cosa está floja, floja… a menos que sigas alguna de las muy buenas series que mantiene en emisión. De lo contrario…

The Sleepers

The Sleepers es el “gran” estreno de la semana en HBO. Se trata de una serie checa de intriga ambientada en la Checoslovaquia comunista de finales de los ochenta del pasado siglo.



Aple TV+

Mejor dicho, terminamos con Apple TV+, que de momento se mantiene a base de lanzar nuevos capítulos de sus tres series originales más destacadas, a la espera de que cumplan lo prometido y en diciembre estrenen algo más.

