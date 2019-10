Novedades VOD 41/19: ‘El Camino: Una película de Breaking Bad’ en Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y vuelve la calma, con matices. Pero si te gustan los dramas, los superhéroes o los zombis, vas bien servido, dependiendo de a qué servicios estés suscrito. El elemento más destacado a este respecto es la novena temporada de The Walking Dead, disponible en los tres servicios (los nuevos capítulos de la décima los encontrarás en Sky, Movistar+ y Vodafone).

Netflix

Netflix la lleva esta semana, aun cuando ha reducido ligeramente la cantidad de lanzamientos originales y aun cuando su hambre por acaparar refritos de obras que han pasado a la posteridad por su impacto me provoca un rechazo importante. En todo caso, lo hicieron muy bien con Cristal oscuro: La era de la resistencia y por lo que adelanta la crítica, lo han hecho muy bien con…

El Camino: Una película de Breaking Bad

O lo que es lo mismo, la secuela que nadie esperaba de Breaking Bad, uno de los mayores éxitos televisivos de los últimos años cuyo final estuvo a una altura que pocas series logran alcanzar. Es decir, comenzó de manera impecablesemana y terminó igual, salvando los altibajos intermedios por los que considero que en su conjunto está sobrevalorada. Pero también reconozco que el personaje de Jesse Pinkman se ganó de sobra una despedida para él solo y ya la tiene con este El Camino: Una película de Breaking Bad. Por supuesto, ni se te ocurra verla si ni has visto antes Breaking Bad, que tienes completa en Netflix.

Fractura

Destacamos un lanzamiento original más de Netflix: la película de suspense Fractura, interpretada por Sam Worthington (Avatar) y otra muestra más del cine de usar y tirar al que, salvo excepciones, nos tiene acostumbrados la plataforma. Al menos, según lo está recogiendo la crítica especializada. Ojo: de usar y tirar; así que se puede usar aunque sea una vez.

Más contenidos exclusivos:

Amor ocasional (T2), comedia romántica francesa.

(T2), comedia romántica francesa. Deon Cole: Cole Hearted , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Insatiable (T2), dramedia basura para adolescentes.

(T2), dramedia basura para adolescentes. La escalofriante historia del Capitán Calzoncillos: Jale-o-ween , capítulo especial de esta serie de dibujos animados.

, capítulo especial de esta serie de dibujos animados. Rhythm + Flow (T1), reality musical en busca de talentos del hip-hop.

(T1), reality musical en busca de talentos del hip-hop. The Forest of Love , película de suspense psicológico japonesa.

, película de suspense psicológico japonesa. Ultramarine Magmell (T1), nueva serie de anima de aventuras.

Nuevos capítulos:

En pocas palabras (T2)

Vagabond (T1)

Entra en catálogo:

American Pie ¡Menuda boda!

Annabelle 2: Creation

Definitivamente Quizás

Fearless

GEN HOSHINO STADIUM TOUR “POP VIRUS”

Green Zone: Distrito Protegido

Halloween. El origen

La Mujer Explosiva

La influencia

Los gemelos golpean dos veces

Lost in Translation

Love Actually

Nitro Circus: The Movie

Notting Hill

Paul

Plan oculto

Regreso al Futuro III

Robin Hood

The Bling Lagosians

The Purge: La noche de las bestias

The Walking Dead (T9)

Tiburón

Una pandilla de pillos

Zombies Party

HBO

HBO se sale de su esquema habitual y da la sorpresa esta semana con el lanzamiento de varias series al unísono. Destacamos las más llamativas, que no las mejores (de hecho, muy probablemente no son las mejores).

Batwoman

Batwoman es la nueva incorporación que recibe el llamado ‘Arrowverso’, el universo televisivo de superhéroes que inició The CW con Arrow hace unos cuantos años, serie la cual está de despedida con su octava temporada. Enfocado en el público juvenil, llegaron a sorprender con los primeros compases de Arrow y The Flash, o con los crossovers con otras series como Supergirl y Legends of Tomorrow, pero que más allá de eso solo los muy fans o los entusiastas de repartos en los que predomina -siempre con excepciones- una selección de modelos de pasarela reconvertidos a actores disfrutarán. Batwoman es más de lo mismo: refrito del refrito del refrito; mediocridad en estado puro.

Supergirl

Pero HBO no se queda solo con Batwoman, también mantiene The Flash, Legends of Tomorrow y la que nos ocupa, Supergirl, mientras que Arrow la tiene agarrada Netflix. Una faena para quienes gustan de los mencionados crossovers porque hay que verlos en orden, pero…

Más contenidos exclusivos:

All American (T2), drama deportivo juvenil.

(T2), drama deportivo juvenil. Get Shorty (T3), comedia negra sobre un mafioso que quiere ser productor de cine.

(T3), comedia negra sobre un mafioso que quiere ser productor de cine. Legacies (T2), serie juvenil sobre amoríos y entes sobrenaturales.

(T2), serie juvenil sobre amoríos y entes sobrenaturales. Separados en la frontera , documental sobre las familias separadas al intentar cruzar la frontera de Estados Unidos.

, documental sobre las familias separadas al intentar cruzar la frontera de Estados Unidos. Umbre (T3), drama rumano sobre el crimen organizado.

Nuevos capítulos:

Ballers (T5)

El padrino de Harlem (T1)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Our Boys (T1)

Pico De Neblina (T1)

Room 104 (T3)

Stumptown (T1)

Succession (T2)

The Deuce (T3)

The Righteous Gemstones (T1)

Entra en catálogo:

Annabelle: Creation

Blindspot (T4)

Sin City: A Dame to Kill For

The Walking Dead (T9)

Amazon Prime Video

Mientras tanto, Amazon Prime Video sigue en barbecho de contenidos propios, de nuevo con excepciones; pero va rellenando catálogo a base de bien. Ojo al anime La Espada del Inmortal.

Antes de la quema

Al menos en lo que se refiere a España, Amazon Prime Video repite la jugada de Taxi a Gibraltar y se agencia con los derechos de otra comedia española de humor apenas un par de meses después de su estreno en cines. De tal modo que si estás muy muerto del asco, no has visto las muchas joyas que tiene la plataforma en catálogo -alguna exclusiva- y te va este rollo, Antes de la quema te puede amenizar la velada este fin de semana.

Más contenidos exclusivos:

Costume Quest (T2), serie de dibujos animados para niños.

Entra en catálogo: