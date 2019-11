Arrancan las ofertas de otoño de Steam con descuentos de hasta el 89%

Sonaban campanas que apuntaban al inicio de las ofertas de otoño de Steam hoy mismo, 26 de noviembre, y al final se han acabado cumpliendo todas las previsiones. La conocida plataforma de distribución digital ha abierto una nueva temporada de rebajas que, como sabrás, será la antesala de la temporada navideña, prevista para finales del mes que viene.

En las ofertas de otoño Steam ha mantenido la tendencia habitual. Esto quiere decir que tenemos una gran cantidad de títulos rebajados, pero no solo se han centrado en ofrecer juegos concretos, sino que también encontraremos packs con franquicias completas a precios de derribo que tienen, en algunos casos, descuentos de hasta el 89%. Sí, es impresionante, y lo cierto es que durante el primer vistazo que he podido echar he comprobado que los precios son realmente buenos.

Las ofertas estarán activas hasta el 3 de diciembre, así que tienes tiempo suficiente para mirar con calma y buscar aquellos títulos que tienes pendientes para completar tu colección, o para terminar de ahorrar el dinero que te falte en caso de que quieras comprar algún juego reciente cuyo precio exceda un poco tu presupuesto.

No os entretengo más, os dejo empecéis a bucear por la enorme cantidad de ofertas que nos dejan las rebajas de otoño de Steam, aunque antes de terminar aprovecho para dejaros algunas de las más interesantes que he encontrado, y os invito a que hagáis lo propio en los comentarios.