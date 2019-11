Valve purga de Steam más de 2.500 juegos de baja calidad

El usuario de Reddit thomasthe1st ha descubierto que Valve está llevando a cabo una purga de juegos de baja calidad de Steam, de los cuales muchos son considerados como shovelware.

Hasta ahora no se ha reportado ningún juego perteneciente a alguna empresa relevante que haya sido eliminado de Steam, siendo los más 2.500 títulos purgados procedentes de desarrolladoras independientes. Sin embargo, que no cunda el pánico, ya que Valve no ha declarado la guerra a las desarrolladoras de la esfera indie, sino que ha eliminado de su plataforma juegos de muy baja calidad y que en muchas ocasiones son considerados directamente como basura.

No es la primera vez que Valve lleva a cabo una purga de juegos de Steam debido a que tienen una calidad extremadamente baja, son títulos deshonestos que no son más que materiales genéricos derivados de tutoriales o son copias mal hechas de otros títulos más conocidos. De hecho, la compañía endureció hace tiempo las condiciones de su programa Steam Greenlight para minimizar la presencia de este tipo de aplicaciones en su conocida plataforma digital.

Desde la llegada de Epic Games Store, algunas desarrolladoras independientes han acusado a Valve de que sus bajas ventas son derivadas de la gran cantidad de basura que hay en Steam, si bien para muchos las verdaderas razones de por qué algunas distribuidoras y desarrolladoras se hayan puesto contra la plataforma de Valve son otras, aunque eso no quita que los filtros de Steam tuvieron que endurecerse mucho antes para evitar que se inundara de basura de que no aporta nada.

Más allá de la controversia que puede generar movimientos como este, la industria de los videojuegos se está volviendo cada vez más exigente y las plataformas no pueden permitirse tener en su catálogo una gran cantidad de juegos mediocres que al final terminan mermando su imagen y dando margen a competidores que pretendan poner el listón más alto.

Veremos si la competencia entre Steam y Epic Games Store termina haciendo que este tipo de purgas se han más frecuentes. A pesar de que Epic Games ha recalcado que en su plataforma no habrá juegos basura y que los desarrolladores serán fuertemente respaldados, tiene en su catálogo un título llamado Dangerous Driving (un sucesor espiritual de Burnout) que delega la reproducción de música a Spotify Premium.