Prosegur ha sido víctima de un ataque con ransomware

A pesar de haber perdido algo de protagonismo mediático, los ransomware son una amenaza cada vez más peligrosa y con objetivos más ambiciosos. Después de los ataques recibidos por Everis y la Cadena Ser, ahora ha sido la empresa española de servicios de seguridad Prosegur la que han sido víctima de un ataque de ransomware.

Si bien las pymes suelen ser las empresas más vulnerables ante las ciberamenazas, esto no quiere decir que otras de mayor tamaño no sean objetivo o no estén expuestas a actores maliciosos que harán lo que tengan a su alcance para ganar dinero empleando malware. En los últimos tiempos la tendencia es recurrir al cifrado para neutralizar el acceso a los datos, siendo esto en esencia lo que hacen los ransomware, exigiendo los ciberdelincuentes el pago de un rescate a la empresa o al usuario que ha sido víctima si quiere recuperar los datos en su estado original. De hecho, no son pocos los malware de este tipo que se dedican solamente a cifrar datos dejando el sistema operativo aparentemente intacto.

Después de detectar el incidente de seguridad durante la madrugada del día de hoy, Prosegur ha publicado un tweet con un comunicado oficial explicando la situación y diciendo que ha activado de forma inmediata los protocolos de seguridad previstos para sus plataformas de telecomunicaciones con el fin de contener el ataque y evitar que afectara a sus servicios, además de restringir las comunicaciones entre sus clientes para reducir las probabilidades de propagación. En estos momentos el sitio web de la empresa parece no estar accesible, aunque esto no quiere decir que se haya visto afectada.

Comunicado sobre incidencia de seguridad informática pic.twitter.com/TMdOJzkFCB — Prosegur (@Prosegur) 27 de noviembre de 2019

De momento no se tienen más detalles sobre qué ransomware ha podido ser el utilizado en el ciberataque contra Prosegur, pero de nuevo se ha puesto el ojo en Ryuk, BitPaymer y BlueKeep, los tres grandes señalados en el ciberataque contra la Cadena Ser, la consultora Everis y otros proveedores de IT.

Los ransomware se han mostrado como un medio muy poderosos para poner en jaque a muchas empresas, siendo WannaCry posiblemente el ejemplo que más ha sido difundido por los medios generalistas debido a que impactó a Telefónica y la NHS.

El hecho que de que muchas empresas e instituciones públicas (como los hospitales) no tengan protocolos seguridad fuertes o no tengan su software actualizado facilita el trabajo de los ciberdelincuentes, que se aprovechan de cualquier debilidad para provocar el máximo daño que pueden.