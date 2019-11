¿Tienes cuenta en Twitter pero solo la usas muy de vez en cuando? Pues ten cuidado no la vayas a perder, porque la red social del pajarito pondrá en práctica lo que tantos otros servicios en línea gratuitos, y es que si no los usas, adiós muy buenas: te cerrarán la cuenta.

La limpieza comenzará a partir de diciembre y solo afectará a aquellas cuentas que no se hayan utilizado en más de seis meses. ¿Y qué quiere decir «utilizado», te preguntas? Que no se haya iniciado sesión; no hace falta realizar otro tipo de actividad, así que si eres de los que está, pero no participa, no temas que puedes seguir a tu bola.

Según cuentan, lo harán para «ofrecer información más precisa y creíble», lo cual no está claro qué significa, pero los expertos lo interpretan como quitarse lastre de encima, esto es, que las búsquedas de los usuarios no acaben en resultados de cuentas abandonadas con datos desfasados.

¿Y qué pasa con cuentas con valor histórico o de personas fallecidas? Dicen en Twitter que están considerando qué hacer en casos especiales, pero sin dar más explicaciones. Difícilmente podrán filtrar a mano qué se quita y qué no, teniendo en consideración que se le atribuyen unos 330 millones de usuarios activos al mes.

Es de suponer que avisarán a los usuarios afectados antes de cerrar su cuenta, pero tampoco han dicho nada al respecto. Por si acaso, si no usas mucho Twitter pero te interesa conservar tu cuenta y nombre de usuario -uno de los efectos secundarios de este movimiento será la disponibilidad de nombres de usuario largo tiempo ocupados-, recuerda iniciar sesión de vez en cuando.

Pero Twitter no solo quita; también da y hace apenas unos días que anunciaron la implementación de una esperada característica de seguridad: doble autenticación sin añadir el número de teléfono. No te lo pienses y actívala, es el método más fiable para que nadie te robe la cuenta.