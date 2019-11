La autenticación de dos factores, también conocida como «verificación en dos pasos» o «doble identificación» 2FA, es uno de los mecanismos de seguridad más importantes de la industria tecnológica para garantizar la identificación real de un usuario.

Al acceso habitual a un servicio con el nombre y contraseña, 2FA suma un código enviado generalmente mediante un mensaje de texto al smartphone del usuario. Su funcionamiento exige que proporciones ese número de teléfono a la empresa en cuestión.

La implementación de la autenticación de dos factores por SMS no es precisamente la más confiable y parte de culpa la tienen proveedores como Facebook que convirtiendo la seguridad en negocio, ha estado vendiendo el número de teléfono a los anunciantes sin conocimiento ni consentimiento expreso del usuario.

Twitter tampoco se libra. Durante muchos años este mecanismo ha sido el recurso obligatorio. Podías cambiar a otra opción de verificación más tarde (como Google Authenticator, pero para activarlo en primer lugar tenías que darle un número de teléfono a Twitter y usar SMS.

Después de que la propia cuenta de Twitter de Jack Dorsey fuera pirateada (aparentemente a través de un intercambio de SIM) y de que Twitter tuviera que admitir que estaba usando números de teléfono proporcionados durante el proceso de autenticación de dos factores para servir anuncios dirigidos (igual que Facebook), el sitio de microblogging entendió que debía hacer cambios que se anuncian ahora.

We want to give you the most secure experience on Twitter. Today, we updated our login process to support WebAuthn for an enhanced Two-Factor Authentication (2FA), so you can easily and securely authenticate your login with a single tap. Read more below.https://t.co/yduXz7OBjY

— Twitter Safety (@TwitterSafety) May 30, 2019