Twitter aplaza el borrado de cuentas inactivas por respeto a los difuntos

Os contábamos hace un par de días que Twitter tenía planeado comenzar una purga de cuentas inactivas a partir de diciembre, pero finalmente no será así y la razón del aplazamiento no es otra que el respeto por los difuntos, por aquellos usuarios más o menos relevantes que utilizaban la red social y murieron, pero cuya aportación quiere ser honrada.

A saber, la idea de Twitter era -y es, aunque no se hará en los plazos anunciados- eliminar toda cuenta que permaneciera sin actividad durante más de seis meses; y por inactividad se referían a que el usuario no hubiese iniciado sesión en el tiempo determinado, un detalle importante porque hay mucha gente que utiliza Twitter, pero que no participa en las conversaciones y cuentan como usuarios activos.

Los motivos alegados por Twitter para llevara a cabo esta iniciativa fueron en un principio «ofrecer información más precisa y creíble», quitar de en medio publicaciones desfasadas de usuarios que ya no estaban presentes en la red social, si bien más tarde matizaron, aludiendo a legislaciones de protección de los derechos de los usuarios como la GDPR europea, entre otras.

Sin embargo, una gran cantidad de críticas llegaron a los responsables de Twitter conforme se supo de sus intenciones, clamando precisamente porque quienes ya no están entre nosotros, y la reacción al respecto ha sido rápida: no se hará nada hasta que tengan claro cómo hacerlo respetando la memoria de los usuarios fallecidos.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019