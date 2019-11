Nuestros lectores hablan: ¿cuál ha sido tu tarjeta gráfica favorita?

Hablar de nuestros componentes favoritos siempre trae una gran nostalgia, y también buenos recuerdos. Para los que llevamos varias décadas en el mundo del PC elegir una tarjeta gráfica como favorita de entre todas las que hemos tenido es complicado, pero resulta divertido empezar a recordar los datos que necesitamos para tomar una decisión.

Por ello he querido compartir con vosotros este artículo de opinión, donde os pedimos, como indica el título, que nos digáis cuál ha sido vuestra tarjeta gráfica favorita de entre todas las que habéis tenido. No importa el criterio que os mueva, puede ser aquella que os duró tantos años, o aquella otra que aguantó menos tiempo pero que os salvó de un apuro y os permitió disfrutar de muchos juegos triple A que os marcaron como jugadores.

Como siempre empiezo mojándome yo primero. En mi caso la tarjeta gráfica que más tiempo he aprovechado ha sido la GeForce 9600 GT, una de las mejores soluciones de gama media que ha lanzado NVIDIA hasta la fecha, ya que ofrecía un rendimiento similar a la GeForce 8800 GT pero tenía un precio mucho más contenido.

Mi monitor tampoco tenía una resolución elevada, así que pude estirar al máximo dicha tarjeta gráfica y utilizarla para jugar a todos los títulos que llegaron hasta que dio comienzo la transición a PS4 y Xbox One. Mi GeForce 9600 GT solo era compatible con DirectX 10, así que en cuanto los juegos empezaron a requerir DirectX 11 no me quedó otra opción que empezar a considerar una actualización total del equipo.

Sé lo que estáis pensando, que si es esa mi tarjeta gráfica favorita de todas las que he tenido, y la verdad es que tengo un dilema, ya que también tengo mucho cariño a la GeForce 6600 GT, una tarjeta gráfica de gama media a la que actualicé desde una GeForce FX 5200 Ultra y que, francamente, fue como pasar de la noche al día.

Con la GeForce FX 5200 Ultra apenas podía mover DOOM III en 640 x 480 píxeles con calidades medias y tenía que aguantar algún tirón, pero con la GeForce 6600 GT pude pasar a 1.024 x 768 y subir la calidad a alto. Con esa tarjeta gráfica también pude jugar posteriormente a Quake 4 y Half-Life 2 sin problemas.

Si tuviera que quedarme con una creo que definitivamente me iría a por la GeForce 6600 GT por ese enorme salto cualitativo y cuantitativo que me trajo. Me impactó mucho más que el cambio a la GeForce 9600 GT y la recuerdo con un poco más de cariño. Ahora os toca a vosotros, los comentarios son vuestros.