Alertan de un elevado porcentaje de jóvenes adictos al smartphone

El hecho de que los niños estén expuestos a pantallas de ordenadores de todo tipo por largos periodos de tiempo desde muy temprana edad es algo que ha despertado la preocupación de muchos padres, sobre todo en lo que se refiere a la salud mental.

Poco a poco van apareciendo estudios que empiezan a poner en evidencia que posiblemente no sería conveniente exponer a los niños durante largos periodos de tiempo a las pantallas de ordenadores y dispositivos móviles, en especial los últimos porque su reducido tamaño permite que puedan ser usados desde cualquier lugar.

Ahora, la revista BMC Psychiatry ha publicado una investigación en la que ha analizado 41 estudios que han implicado a un total de 42.000 jóvenes, extrayendo unos datos tan reveladores como poco alentadores. Los resultados sugieren que más del 23% de los jóvenes tenían un comportamiento relacionado con la adicción, mostrando ansiedad en caso de no poder usar su smartphone durante un periodo de tiempo o no ser capaces de moderar el tiempo pasan ante el dispositivo, haciendo que les perjudique en otras actividades.

Estamos hablando de niveles de adicción que terminan afectando a la vida normal del sujeto, así que además de la ansiedad por no poderse conectar o ser incapaces de moderar el tiempo de uso, aparecen otros problemas como el estrés, un estado de ánimo deprimido, falta de sueño (algo en lo que influye la luz azul de las pantallas) y reducción del rendimiento en las obligaciones, con especial mención a los estudios.

Nicola Kalk del instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia en King’s College London y unos de los autores del informe de BMC Psychiatry, ha comentado que “los teléfonos inteligentes están aquí para quedarse y es necesario comprender la prevalencia de su uso problemático. No sabemos si es el teléfono inteligente lo que puede ser adictivo o las aplicaciones que la gente usa. Sin embargo, existe una necesidad de conciencia pública sobre el uso de los teléfonos inteligentes en niños y jóvenes, y los padres deben saber cuánto tiempo pasan sus hijos ante sus teléfonos.”

Por su parte, Samantha Sohn, otra coautora, avisa que las adicciones “pueden tener graves consecuencias para la salud mental y el rendimiento diario, por lo que es necesario investigar más sobre el uso problemático de los teléfonos inteligentes”. Sin embargo, Amy Orben, del Consejo de Investigación Médica de la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Cambridge, ha advertido en contra de suponer que haya conexiones causales entre el uso problemático de los smartphones y la depresión, ya que el camino que lleva de una cosa a la otra no es lineal, o sea, que el uso inadecuado de un smartphone no hace que se caiga en la depresión de por sí.

La dependencia que tienen muchas personas de los smartphones y el hecho de vivir en un mundo dominado por la inmediatez puede derivar en una peor gestión de la frustración cuando no se obtiene lo que se quiere de forma rápida. Si bien están surgiendo cada vez más estudios que ponen en evidencia los problemas de adicción que tienen muchas personas con sus dispositivos móviles, también es importante evitar caer en la desinformación. Así que no, usar un smartphone no te va a provocar depresión si tienes el control de tu vida y lo usas con moderación.