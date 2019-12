El Galaxy Fold 2 será «económico»: costará menos de 1.000 dólares

Samsung está trabajando en el Galaxy Fold 2, un terminal que promete mejorar las principales carencias y defectos que vimos en el Galaxy Fold de primera generación, y sí, entre ellas se encuentra el precio de venta.

Teníamos claro que los primeros smartphones flexibles iban a tener un precio elevado, pero no sabíamos hasta qué punto. Al final el Galaxy Fold llegó a España con un precio de 2.020 euros, una cifra muy elevada que, sin embargo, no ha sido óbice para que el terminal haya tenido una acogida relativamente buena, siempre teniendo en cuenta que no se trata de un producto dirigido al gran público, al menos en sentido estricto.

Según fuentes surcoreanas su sucesor tendrá un precio mucho mejor ajustado y más atractivo. La diferencia entre este modelo y el Galaxy Fold será tan grande que prácticamente podemos decir que aquel va a ser hasta «económico», o al menos todo lo «económico» que puede ser un smartphone con pantalla flexible que apunta, además, a convertirse en un nuevo tope de gama.

¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues de 849 dólares, una cifra que en España, tras aplicar conversión de divisa e impuestos, podría rondar los 899 euros. No hay duda, es una cifra muy atractiva y en caso de confirmarse Samsung podría poner patas arriba el mercado. La razón es simple, ese precio es el mismo que tienen muchos de los smartphones tope de gama actuales de los principales gigantes del sector, y queda muy cerca de otros tan importantes como el iPhone 11, que en su configuración más básica cuesta 699 dólares.

Se comenta que la presentación del Galaxy Fold 2 se llevará a cabo en algún momento del próximo año, pero su fecha de lanzamiento todavía no está confirmada. En cualquier caso lo importante de esta información es que, en caso de que se confirme, Samsung será uno de los primeros en lanzar un smartphone flexible, tope de gama, con un acabado premium y un precio verdaderamente «asequible» comparado con el coste que tendrán sus rivales directos.

Por lo que respecta al diseño y a las especificaciones se comenta que el gigante surcoreano utilizará un pliegue en horizontal para conseguir una línea tipo concha, similar a la que hemos visto en el Motorola RAZR, y que estará equipado con un SoC Exynos 990-Snapdragon 865, según mercados.

