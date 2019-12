Me encantan los monitores panorámicos (ultrawide) para todo tipo de uso informático. Hace tiempo que eliminé el sistema multimonitor a favor de este tipo de modelos y tengo claro que no volveré. Seguramente no son para todos los usuarios, pero son ideales en el trabajo diario por su capacidad de mantener varias ventanas abiertas o varias fuentes de entrada distintas; para disfrutar de películas sin rayas negras ya que es el formato usado en las mayoría de grabaciones de películas y su exhibición en salas de cine y también para juegos, con un buen catálogo ya de títulos soportados.

La denominación de monitores UltraWide corresponde al formato 21:9 (proporción entre el ancho y alto de la pantalla), una denominación comercial utilizada por marketing y que en realidad se define más correctamente por su proporción real 2.37:1. La pantalla es ancha, muy ancha, frente al 16:9 o 16:10, los más utilizado hasta ahora en pantallas de visualización. El formato panorámico no se ha quedado ahí y ya hemos visto modelos con formatos aún más extremos.

AOC AGON G493UCX es uno de estos últimos y es un modelo descomunal con su panel curvado VA de 49 pulgadas de diagonal. Su resolución nativa es de 5120 x 1440 píxeles para ofrecer una relación de aspecto de 32:9. Hay que citar que este tipo de formato no está tan bien soportado todavía como los 21:9.

Ofrece un nivel de brillo de 550 nits por lo que logra la certificación HDR400 sobradamente. Su ratio de contraste es de 3.000:1 y se entrega con una pantalla calibrada de fábrica que soporta el 93% de la gama de color DCI-P3 y el 121% de cobertura sRGB.

Para el apartado de juegos AOC promete frecuencias de actualización de hasta 120 Hz. Elevado teniendo en cuenta su formato y que su tiempo de respuesta es de solo 1 milisegundo. Soporta Freesync 2 y es compatible con el GSync de NVIDIA.

Cuenta con dos puertos DisplayPort 1.4, otros dos HDMI 2.0, un USB tipo C, tres puertos USB 3.0 y salida de audio. Incluye dos altavoces de 5 vatios y dispone de una base que ofrece ajustes de inclinación, altura y giro. AOC no ha facilitado disponibilidad o precio, pero no será económico. Ya hay en el mercado algunos de este tipo como el Samsung LC49RG90, el ASUS ROG Strix XG49VQ o el Philips 499P9H/00, por lo que suponemos que los precios irán bajando a medida que aumente la oferta de estos panorámicos de formato extremo y grandes dimensiones.