Los Google Nest Hub detectarán nuestra presencia mediante ultrasonidos

Si bien la función principal de los altavoces inteligentes es permitirnos hacer uso de distintas herramientas con tan sólo el uso de nuestra voz, cada vez son más los dispositivos «centrales» que están optando por incluir nuevos añadidos como las pantallas, como en el caso del Google Nest Hub o el Amazon Echo Show.

Sin embargo, el tamaño reducido de estos provoca un fallo en cuanto a la accesibilidad, limitando el uso de estas nuevas funciones a un uso cercano. Es por eso por lo que Google ha comenzado a trabajar en la implantación de un sistema de zoom automático que aumentará o disminuirá el tamaño de los elementos mostrados según nuestra distancia con el dispositivo.

Para ello, la próxima generación de Google Nest Hub y Nest Hub Max incluirán un sensor ultrasónico, que mediante la emisión y rebote de las ondas de sonido inaudibles para el oído humano, será capaz de detectar nuestra posición.

No obstante, por el momento esta nueva funcionalidad de escalado automático estará limitada a las pantallas y elementos de la pantalla principal y algunas aplicaciones de la compañía tales como la fecha y hora, el clima, los mapas, los recordatorios, y las citas y alertas.

Según los desarrolladores de Google, además la propia complejidad del sistema de ultrasónicos, una de las principales razones por las que no se han ofrecido detalles sobre si podrá ser utilizada con el resto de aplicaciones de terceros viene de la propia densidad de elementos a ajustar.

Y es que hay que tener en cuenta cuales son los detalles que realmente deben destacarse como prioritarios para ser visibles desde la distancia, ya que el ajuste de tamaño irá añadiendo o eliminando elementos a modo de transición según si detecta o no a alguien cercano.

Como no era de extrañar, no han tardado en salir detractores frente al hecho de que Google pueda realizar «mapeos» constantes de nuestra casa, así como mediciones sobre la cantidad de integrantes o invitados en la misma (una información bastante valiosa de cara a la creación de perfiles), aunque la compañía se ha respaldado en el hecho de que, al no hacerse uso de cámaras, se mantendrán a salvo la privacidad e identificación de las personas.