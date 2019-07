Google Nest Hub: Un marco de fotos inteligente y mucho más

Con pantalla todo es mejor, por eso los móviles dejaron de empequeñecerse para agrandarse e incorporar pantallas más grandes. Los asistentes inteligentes están incorporándose también a esta tendencia y los dos más grandes, Alexa y Google ya tienen su propio dispositivo con pantalla.

Hoy os venimos hablar del Google Nest Hub, el asistente de Google presentado el año pasado y que ya está disponible en nuestro país. Este asistente virtual incorpora una pantalla de 7 pulgadas táctil y LCD, se sostiene sobre un altavoz de alto rango que nos permitirá escuchar al asistente o poner música con alta calidad.

Gracias a la pantalla la información que proporciona el asistente es más completa porque añade el componente visual. Por ejemplo, si le preguntamos por la evolución de las temperatura podremos verlo en esta pantalla, algo muy útil si no hemos podido escucharle bien o si nos hemos distraído con algo.

Pero con la pantalla del Google Nest Hub se pueden hacer varias cosas más, aunque no muchas. Si no sabemos que comer hoy y le decimos «Ok, Google ¿Qué puedo comer hoy?» Nos sugerirá una serie de recetas, si seleccionamos cualquiera de ellas nos la mostrará paso a paso.

También puede sugerir sitios para ir a comer, en algunas ocasiones muestra las opciones y podemos seleccionar cualquier de ellas para obtener más información, pero en ocasiones me ha pasado que cuando le preguntaba por algún sitio al que ir, el asistente me decía «Aquí tienes algunas opciones» pero después no me las mostraba, por lo que me quedaba sin recomendaciones.

Otra cualidad de este asistente con pantalla es que nos muestra lo que ha escuchado, lo que está muy bien por si alguna vez no nos entiende alguna palabra o no pronunciamos bien algo, podemos saber en que nos hemos equivocado.

Y, por supuesto, podremos reproducir vídeos de YouTube si se lo pedimos o castear lo que queramos, ya que incorpora un Chromecast. La del Nest Hub es una pantalla pequeña pero si lo tenemos en un lugar donde no tenemos televisor, como puede ser la cocina o el dormitorio, podemos utilizarlo como pantalla auxiliar para, por ejemplo, ver vídeos o series mientras comemos o estamos en la cama.

Una de las cosas que más me ha gustado de este dispositivo y la más simple y tonta de todas es que te muestra fotos de los álbumes de nuestro Google Fotos que nosotros elijamos. Una buena oportunidad para volver a ver nuestras fotos de vez en cuando, sin tener que sacar un álbum o mirarlas en el móvil. El Google Nest Hub cuenta con un sensor de presencia en la parte superior que detecta cuando hay movimiento y cuando se produce muestra las fotos, si no apaga la pantalla.

Como hemos dicho, se trata de una pantalla táctil con la que podemos interactuar en algunas (pocas) veces. Se puede pasar de foto en el carrusel o ver información de los locales que nos sugiera. Si tenemos más dispositivos inteligentes conectados con Google Home, podremos controlarlo también desde el Nest Hub y seleccionar que queremos activar o apagar.

Si desde la aplicación de Google Home conectamos nuestras cuentas de Spotify o YouTube también podemos pedirle que directamente reproduzca aquello que queramos. Desde Google Home podremos configurar rutinas como que al decir «buenos días» nos diga las noticias o repase nuestra agenda.

El dispositivo permite desactivar el micrófono cuando no queramos que nos escuche. Hace poco saltó la noticia de que en Google te escuchaban sí o sí, mentaras a Google o no, por lo que puede que no sirva de mucho, pero algo más tranquilos nos deja.

Conclusiones

Lo primero de todo es que no hay que confundirse, aunque se trata de un dispositivo de Google este no incorpora Android, si no únicamente el asistente, por lo que, como habéis visto, sus capacidades son algo limitadas por ahora.

Antes de saber que asistente virtual queremos comprar para nuestro hogar, debemos saber si tenemos un hogar conectado, es decir ¿contamos con otros dispositivos que pueda controlar este asistente? Estos pueden ser bombillas inteligentes, termostatos, timbres… Sobre todo para dispositivos de vigilancia este asistente es muy útil. Si contamos con todo ello y queremos un asistente que haga un poco más, el Google Nest Hub es una buena opción tanto por calidad como por precio.