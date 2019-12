No es algo nuevo. Existen redes sociales descentralizadas desde hace bastantes años y si no triunfan entre las masas es, entre otras cosas, por carecer de un impulso económico lo suficientemente potente como para hacerse valer. Twitter podría ser la primera en intentarlo, de acuerdo a lo manifestado por su cofundador y CEO, Jack Dorsey.

«Twitter está financiando un pequeño equipo independiente de hasta cinco arquitectos, ingenieros y diseñadores de código abierto para desarrollar un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales. El objetivo es que Twitter sea, en última instancia, un cliente de este estándar«, publica Dorsey en un largo hilo de mensajes en el que explica por encima el asunto.

Según el CEO de Twitter, disponer de una gran red social descentralizada es importante para «abordar el abuso y la información engañosa aumente a largo plazo», lo cual incide directamente en cómo funcionan actualmente las redes sociales más populares del mundo. «Los incentivos existentes en las redes sociales con frecuencia conducen a que la atención se centre en el contenido y la conversación que genera controversia e indignación, en lugar de una conversación que informa y promueve la salud«, pone como ejemplo Dorsey.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. 🧵

