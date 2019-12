Apple AirPods Pro, análisis

En abril de este año publicamos un análisis sobre los AirPods 2, la segunda generación de los auriculares inalámbricos de Apple, exactamente iguales en cuanto a su diseño exterior a la primera generación y todavía disponibles por 229 euros con estuche de carga inalámbrica o 179 euros con estuche normal en la web de Apple.

La facilidad y rapidez en el proceso de emparejamiento con los diferentes dispositivos que uso a diario (MacBook, iPhone, iPad o Watch; sin olvidar que al ser unos auriculares Bluetooth también funcionan perfectamente con otros sistemas operativos como Android aunque algunas funciones como Siri dejen de estar disponibles) han sido determinantes para que los AirPods 2 hayan estado conmigo en todo momento.

AirPods Pro, más que una evolución

Cuando Apple presentó los AirPods Pro, me pregunté si su nuevo diseño intra-auricular (in-ear) me iba a convencer, ya que acostumbrado a los AirPods 2 tenía la sensación de que podían ser incómodos. Sin embargo, la promesa de disfrutar de cancelación activa de ruido era un aliciente más que suficiente para pasar por un periodo de adaptación… aunque al final no fue necesario.

La primera vez que te pones unos AirPods Pro, sobre todo si los auriculares que usas a diario no tienen cancelación de ruido, es como «abrir la puerta» al silencio. Su diseño se ajusta a la forma del oído para que nada te distraiga. El secreto está en sus almohadillas de silicona suave y forma cónica, que se adaptan perfectamente al canal auditivo para que llevar los AirPods Pro no sea nada molesto y sobre todo para que cuando estés corriendo, levantando pesas o montando en bicicleta, por ejemplo, no tengas que preocuparte de que se te vayan a caer.

En la caja de los AirPods Pro Apple ha incluido tres tamaños de almohadillas. La que viene por defecto es la que a mí me ha servido perfectamente y corresponde al tamaño mediano, pero también hay un par de almohadillas más grandes y otro par más pequeñas. Para saber cuál es la almohadilla que debemos usar solo hay que ir al menú de dispositivos Bluetooth, pulsar sobre la «i» (de información) de los AirPods Pro que debemos tenerlos puestos y elegir la opción «Prueba de ajuste de almohadillas».

Hacer esta prueba es importante porque, tal como dice Apple, «un ajuste adecuado mejorará la calidad de audio general con bajos más potentes y frecuencias bajas más intensas«, pero además, «un ajuste adecuado impedirá la filtración de ruido, lo que se traduce en una mejor cancelación de ruido«. Si las almohadillas elegidas son las que mejor se adaptan a tu oído, el resultado será esto:

Una vez que hemos confirmado que las almohadillas elegidas son las adecuadas para nuestro canal auditivo, llega el momento de disfrutar de la principal característica de los nuevos AirPods Pro, la cancelación activa de ruido.

El chip H1 de Apple emplea diez núcleos de audio para crear una latencia de procesamiento de sonido muy baja que permite la cancelación de ruido en tiempo real. Los AirPods Pro emiten una señal antirruido de igual amplitud que anula el sonido externo antes de que lo oigamos. Además, la cancelación de ruido se ajusta 200 veces por segundo para conseguir la mejor experiencia de sonido cuando estemos hablando por teléfono, escuchando música o reproduciendo un podcast.

Los AirPods 2 (izquierda) junto a los AirPods Pro (derecha).

Como he comentado, he estado usando los AirPods 2 desde hace unos ocho meses, por lo que no estoy acostumbrado a la cancelación de ruido… y tengo que decir que es lo que más me ha gustado de los AirPods Pro. Como anécdota personal, contaros que cuando voy al gimnasio me molesta muchísimo el volumen tan alto del hilo musical, que me impide disfrutar de la música que a mí me gusta.

Con los AirPods Pro esto se ha acabado, solo tengo que activar la cancelación de ruido y el resto de sonidos desaparece. Es tal la sensación de aislamiento que obviamente no siempre es recomendable, y por eso Apple ha incluido el Modo Transparencia para que el mismo sistema de procesamiento que neutraliza el ruido del exterior lo envíe al interior y nos permita atender a lo que nos rodea y hablar con otras personas. Solo cuando te pones unos auriculares con una cancelación de ruido como la de los AirPods Pro es cuando te das cuenta de lo peligroso que puede ser aislarte del mundo al realizar ciertas actividades como correr por la calle o montar en bici.

Una gran ventaja de los AirPods Pro es que podemos pasar de la cancelación activa de ruido al modo de sonido ambiente solo con mantener pulsado el sensor de presión ubicado en la parte alargada de los auriculares. Pero además, tocando una vez reproducimos (o pausamos) la música, con dos toques avanzamos a la siguiente pista y con tres toques volvemos a la anterior, todo ello sin olvidar que «Oye Siri» está disponible en todo momento.

Conclusiones

Tengo que reconocer que hay un «antes y un después» de usar los AirPods Pro con cancelación activa de ruido. Aunque los AirPods 2 siguen siendo unos auriculares excelentes, me gusta mucho poder aislarme en ciertos momentos para disfrutar de mi música preferida, por lo que esta nueva generación justifica que su precio sea de 279 euros (50 euros más que los AirPods 2 con estuche de carga inalámbrica), sobre todo porque también se entregan con un estuche de carga inalámbrica compatible con cargadores que tienen la certificación Qi.

En definitiva, un producto altamente recomendable que se ha convertido en un «best-seller» para Apple.