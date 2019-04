Apple AirPods 2, análisis

El pasado 18 de marzo publicamos en MC que la Apple Store estaba de mantenimiento y que probablemente Apple iba a presentar nuevas versiones de iPad y iMac. No estábamos equivocados, las “tareas de mantenimiento” duraron poco y descubrimos los nuevos iPad Air y iPad mini 2019. Un día después, el 19 de marzo, la renovación alcanzó a la familia iMac, y el 20 de marzo el turno le llegó a la segunda generación de los auriculares inalámbricos de Apple, los AirPods 2, protagonistas de nuestro análisis.

Lo primero que hay que dejar claro es que los AirPods 2 sustituyen a la primera generación de AirPods, que ya no están disponibles en la Apple Store. Si estás decidido a comprar la segunda generacion de auriculares inalámbricos de Apple, vas a encontrarte con dos opciones: los AirPods con estuche de carga inalámbrica a un precio de 229 euros y los AirPods con estuche de carga solo a través del conector Lightning propio del iPhone o el iPad, que se venden por 179 euros. La diferencia de 50 euros entre ambas versiones está justificada por el estuche de carga inalámbrica, por lo demás son exactamente iguales.

Pero además hay una tercera opción que encontrarás en la Apple Store y que puede interesarte si eres propietario de unos AirPods de primera generación, ya que se vende el estuche de carga inalámbrica por 89 euros para usarlo tanto con los AirPods 1 como con los AirPods 2.

Mismo diseño, diferente interior

Los AirPods 2 son exactamente iguales en cuanto a su diseño exterior que la primera generación, por lo que las novedades las encontramos en su hardware interno, concretamente hablo del nuevo chip H1 de Apple (“H” por “Headphones”, lo que hace suponer que, en futuras generaciones, los de Cupertino seguirán avanzado en prestaciones de este chip y habrá versión H2, H3…).

Y qué es lo que hace el chip H1, pues se encarga de un “par de cosas” fundamentales en esta segunda generación de auriculares inalámbricos de Apple. La primera es garantizar una conexión inalámbrica más estable y sobre todo rápida (según datos de Apple, hasta el doble al cambiar de un dispositivo activo a otro y hasta 1,5 veces más al hablar por teléfono).

Aquí debo pararme un segundo porque claramente es lo mejor de estos AirPods 2, me refiero al proceso de emparejamiento con diferentes dispositivos. En la primera generación tenías la sensación de que iba todo muy rápido cuando por ejemplo te ponías los auriculares y le dabas “play” a la lista de canciones que querías escuchar, pero es que con los AirPods 2 todavía es más inmediato.

Cualquiera que tenga más de un producto de Apple comprobará que los AirPods son unos auriculares muy cómodos para cambiar de una fuente de sonido a otra. Para empezar, si los dispositivos tienen el mismo Apple ID, una vez que se haya hecho el primer emparejamiento con ese ID, ya no tendrás que volver a repetir el proceso. Así, podrás cambiar rápidamente entre Mac (en mi caso un portátil Macbook Pro), iPhone, iPad, Apple Watch o incluso Apple TV. Y si tienes un Apple Watch Series 4 GPS + Cellular, es decir, el modelo que está preparado para realizar llamadas telefónicas, todavía cobra más sentido elegir los AirPods 2 como sus auriculares inalámbricos.

Dicho esto, los AirPods 2 no dejan de ser auriculares Bluetooth, por lo que funcionan perfectamente con dispositivos Android, si bien algunas funciones como Siri no estarán disponibles. En este sentido, y sin aportar cifras ni porcentajes porque Apple no ofrece este tipo de datos, nos consta que los AirPods tienen muchos compradores entre propietarios de dispositivos Android.

El chip H1 también es el responsable de que, según pruebas realizadas por Apple, se haya reducido la latencia en los juegos hasta en un 30%, pero sobre todo de que podamos activar Siri solo con decir “Oye Siri”, evitando así tener que dar dos toques sobre los auriculares, que es la manera de usar Siri en la primera generación de AirPods.

Los AirPods carecen de controles para subir/bajar el volumen, cambiar de canción y otras acciones habituales cuando estamos escuchando música, viendo un vídeo o realizando una llamada telefónica. Por este motivo, la integración con Siri para realizar todas estas acciones y muchas más es fundamental. Está claro que los propietarios de los AirPods de primera generación dirán que no es tan molesto dar dos toques a los auriculares para activar Siri, pero la idea de Apple, desde la primera generación, fue que sus auriculares nos permitieran relacionarnos con los dispositivos de la manzana solo con la voz.

Por cierto, como ahora ya tenemos “Oye Siri”, desde el menú “Ajustes/Bluetooth”, si pulsamos sobre la “i” que nos dice que los AirPods están conectados, podemos cambiar su nombre, activar la detección automática de oreja (que transfiere automáticamente el audio de los dispositivos conectados a los AirPods cuando los llevamos puestos), definir qué micrófono está activo (si el del AirPod derecho o el del izquierdo, o cambiar automáticamente) y también configurar el doble toque sobre el AirPod izquierdo o el derecho. Con este doble toque podremos elegir entre activar Siri (no tiene mucho sentido porque ya existe la opción “Oye Siri”), reproducir/pausa, pista siguiente y pista anterior.

Más autonomía y carga inalámbrica

Empezando por la autonomía, según datos de Apple, los AirPods 2 ofrecen hasta 5 horas de música y hasta 3 horas de conversación con una carga (en la primera generación son dos horas, por lo que ganamos hasta un 50%). Además, si tenemos cargado el estuche, contaremos con 24 horas de autonomía, manteniéndose la función de carga rápida, es decir, si introducimos durante 15 minutos los auriculares en el estuche volverán a estar disponibles para 3 horas de música y 2 horas de conversación.

Otra gran novedad de los AirPods 2 es su nuevo estuche de carga inalámbrica, que evita tener que enchufarlo vía conector Lightning (aunque obviamente también está disponible) a la red eléctrica; solo tendremos que colocarlo sobre una base compatible con la tecnología Qi. El indicador LED de la parte delantera nos avisa si el estuche se está cargando: color verde si está cargado del todo, naranja avisa de que está en proceso y blanco nos advierte que los AirPods no están configurados. Eso sí, no olvides que la versión con estuche de carga inalámbrica cuesta 229 euros, 50 euros más que la que solo tiene conector Lightning.

Conclusiones

Cuando Apple lanzó la primera generación de AirPods, enseguida quedó claro que si eras usuario de varios productos de la manzana, estos auriculares estaban hechos para ti. Los AirPods 2 confirman esta afirmación, ya que el proceso de emparejamiento es todavía más rápido, pero además ganamos una hora de autonomía, el sonido es excelente y gracias al chip H1 ahora es posible activar Siri sin tener que tocar nada, solo con el famoso “Oye Siri”.

Otra novedad es su estuche de carga inalámbrica. Tienes que pagar 50 euros más, por lo que mi recomendación es que pienses verdaderamente si te vas a comprar una base de carga compatible con tecnología Qi. Si nunca lo vas a hacer, no merece la pena que pagues 50 euros más.

Por último, una pequeña recomendación a Apple. Igual que con el iPhone Xr apostó por el color (blanco, negro, azul, amarillo, coral y rojo), me habría gustado que los AirPods 2 se vendieran en diferentes tonalidades. Habrá que esperar a una tercera generación.