ASUS quiere batir todos los récords con un monitor de 280 Hz

ASUS TUF Gaming VG279QM es un nuevo monitor del fabricante taiwanés que ha aparecido listado en Taobao y tiene una característica que lo hace muy especial: una frecuencia de actualización descomunal que se eleva a 280 Hz.

Parece que los 240 Hz, lo máximo que en tasa de refresco habíamos visto hasta ahora, se le está quedando corto a algunos fabricantes. O a algunos jugadores profesionales porque es claro que este monitor va enfocado por completo a e-Sports. Pero aquí está, si solo lo quieres para juegos, tienes una gráfica que pueda alcanzar esos cuadros por segundo y un juego que lo permita, este ASUS TUF Gaming VG279QM es impresionante.

Como hemos visto en otros monitores totalmente dedicados a juegos, este modelo no destaca por su tamaño y resolución, como tampoco por la representación del color. Aún así hay que destacar que ASUS emplea un panel IPS frente al uso más general de los VA, con lo que mejora la relación de contraste estático a 1.000:1 y cubre el 99% de la gama de color sRGB.

Ofrece una diagonal de 27 pulgadas y una resolución nativa de 1920 x 1080 píxeles, si bien la diversión está reservada para los mejores jugones comenzando por ELMB-sync, una tecnología patentada por ASUS que combina varias funciones, reducción de luz de fondo, uso simultáneo del modo de reducción de desenfoque y el VRR, tiempo de respuesta de 1 milisegundo y soporte para las tecnologías de sincronización G-Sync de NVIDIA y Adaptive-Sync de AMD.

El monitor cuenta con puertos DisplayPort 1.2 y HDMI 2.0. Incluye el sistema de iluminación Aura sync RGB y una base que ofrece una completa gama de ajustes, inclinación, altura, giro y pivote.

ASUS promete también soporte para HDR-400 (400 nits de brillo). No esperes una experiencia HDR significativa, pero no está nada mal para este tipo de monitor tan especializado y esos 280 Hz que marcan distancia sobre lo que conocemos. Eso sí, a falta de más información, se logrará a través de algún tipo de overclocking ya que no conocemos un panel que nativamente lo ofrezca. No tenemos fecha de disponibilidad ni precio.