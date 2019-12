Vivaldi se traga su orgullo y asume el agente de usuario de Chrome

La nueva versión estable de Vivaldi aún no ha salido. Está al caer, pero a los responsables del navegador web se les ha filtrado la nota de prensa en la que adelantan, que no desvelan (Vivaldi tiene una segunda versión en la que se implementan primero todas las novedades que llegarán a la estable) cuáles serán sus dos principales novedades: mejor integración con el sistema y la asunción de que para reducir los problemas que ocasionalmente padecen sus usuarios en materia de compatibilidad, tienen que pasar por el aro de Google.

Vivaldi 2.10 será la próxima versión estable del navegador y la última que lancen en 2019. En consonancia, no se esperan nuevas características llamativas, sino mejoras y correcciones menores. Lo más destacado, una mejor integración con los temas visuales del sistema y el cambio de agente de usuario. Y es que tras mucho resistirse, han decidido adoptar el de Chrome.

El agente de usuario es básicamente una cabecera de texto con la que el navegador se identifica en las páginas que visita. Puedes comprobar cuál es tu agente de usuario de manera rápida en esta página. Verás algo como esto:

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.83 Safari/537.36

Así, cuando entras en una página web tu navegador le dice -siguiendo el ejemplo anterior- que usas Linux y que dispones del nivel de soporte de los motores y navegadores señalados. ¿Y qué hace la página con esa información? Recoge estadísticas y se despliega de acuerdo a lo esperado. Todo normal hasta aquí, pero a Vivaldi le gustaba -es su derecho- hacerse notar, por lo que su agente de usuario incluía una mención a sí mismo. Algo así:

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.83 Safari/537.36 Vivaldi/2.9.1705.41

El problema cuando no se lleva o modifica el agente de usuario habitual es que… surgen los problemas, valga la redundancia. Desde sitios web que se ven o navegan mal, a aplicaciones y servicios web que alertan de navegador no compatible e incluso impiden su uso. Y la mayoría de las veces no hay razón para ello (las extensiones para cambiar el agente de usuario son muy populares por este motivo).

Como explican en el sitio de Vivaldi, este -al igual que Chrome, Opera o Brave- se basa en Chromium y por lo tanto, goza del mismo nivel de compatibilidad. Sin embargo, no es así en la práctica y para que el usuario final no lo note, se han dedicado hasta ahora a realizar ajustes internos que han dejado de compensarles por el esfuerzo que requieren. A partir de ahora, pues, se adhieren al usuario de agente propio de Chrome.

«La razón principal para mostrar a Vivaldi en el agente de usuario es un poco de orgullo. Sin embargo, ese orgullo nos está perjudicando, ya que nuestros competidores y otros lo están utilizando para bloquearnos en sus servicios«, apunta el CEO de Vivaldi, Jon von Tetzchner.

Lo curioso del asunto es que otros navegadores también modifican su agente de usuario sin mayores consecuencias. ¿Por qué con Vivaldi hay problemas? Sus responsables sostienen que «se bloquea a Vivaldi por muchas razones, a menudo por competidores, rivales y empresas tecnológicas en una posición de poder. Bloquear navegadores basados en Chromium no tiene mérito técnico en 2020, ni lo ha tenido nunca».